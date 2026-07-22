Caen tres narcomenudistas con “coca”, “meta” y “piedra”

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla y otras instancias federales, participaron en diversos operativos realizados recientemente en distintos puntos de la entidad, donde brindaron seguridad perimetral para el desarrollo de las diligencias.

Las acciones se efectuaron en San Lorenzo Teotipilco, San Lucas el Grande, Tehuacán y Puebla de Zaragoza. Como resultado, fueron detenidas tres personas señaladas como presuntas infractoras de la ley.

Durante los operativos, las autoridades aseguraron 29 dosis de presunta cocaína, 112 dosis de presunta metanfetamina y cinco dosis de presunta piedra. Además, decomisaron un arma corta, un cargador, dos cartuchos útiles, dos vehículos y dinero en efectivo.

En estas intervenciones también fue localizada y asegurada una pipa de gas en estado de abandono, con capacidad de 5 mil 800 litros. De acuerdo con el reporte oficial emitido, la unidad se encontraba abastecida al 70 por ciento, lo que equivale a un aproximado de 4 mil 60 litros de gas asegurados.

Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con los indicios decomisados, quedaron a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones correspondientes.

En Michoacán y Nayarit desmantelan laboratorios clandestinos

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) localizó e inhabilitó dos laboratorios clandestinos en los estados de Michoacán y Nayarit, como resultado de labores de inteligencia naval, vigilancia aérea y terrestre, así como de reconocimientos operativos realizados en coordinación con otras instituciones de seguridad.

Durante las intervenciones, el personal naval aseguró 11 reactores, condensadores, mezcladoras y equipo especializado utilizado en la elaboración de drogas sintéticas. También fueron encontrados cerca de 30 mil litros y 2.5 toneladas de sustancias y precursores químicos.

De acuerdo con la Secretaría de Marina-Armada de México, la infraestructura instalada en ambos inmuebles permitía una producción potencial superior a las 17.5 toneladas mensuales de sustancias ilícitas. El valor estimado de esta capacidad operativa en el mercado ilegal ascendía a 412 millones de dólares.

Por otra parte, se redaltó que la inutilización de estos centros de producción impidió que dichos recursos fueran destinados al financiamiento y fortalecimiento de organizaciones criminales.

Con estos aseguramientos, la Secretaría de Marina informó que, durante la actual administración y mediante acciones interinstitucionales, han sido localizados y desmantelados 75 laboratorios clandestinos en diferentes regiones de nuestro país.

La afectación económica acumulada contra las estructuras delictivas se estima en 20 mil 186 millones 608 mil 766 pesos con cuatro centavos.