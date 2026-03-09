Garantizan universidad privada a hijos de policías con programa Legado en Jalisco

El programa Legado en Jalisco permite que 192 hijas e hijos de policías estatales estudien una carrera universitaria con beca del 100% en instituciones privadas del estado.

La iniciativa forma parte de una política impulsada por el Gobierno de Jalisco para reconocer la labor del personal de seguridad pública y ampliar las oportunidades educativas para sus familias.

El programa fue presentado en abril de 2025 por la administración del gobernador Pablo Lemus Navarro como parte de una estrategia integral dirigida a dignificar el trabajo de más de seis mil elementos de seguridad estatal.

Además de las becas universitarias, la política contempla mejoras salariales, capacitación, apoyos para vivienda y descuentos en establecimientos comerciales para policías.

Becas cubren colegiatura y apoyos adicionales

Las becas del programa cubren el 100% de la colegiatura en universidades privadas del estado.

También incluyen un apoyo económico mensual de dos mil pesos al inicio de la carrera y respaldo permanente para gastos de transporte.

Es un súper apoyo porque muchos de los que tienen papás policías me deben de entender, es un trabajo que consume mucho tiempo. Yo, hasta la fecha, a mi mamá no la llego a ver más de dos horas en la casa”, señaló Gael, hijo de una policía vial estatal y estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad del Valle de México (UVM).

El programa también contempla acompañamiento académico y orientación para que los estudiantes puedan definir su trayectoria profesional.

Curso propedéutico previo a la universidad

El proceso de selección inició en septiembre de 2025 con el denominado Curso Semilla, un programa propedéutico dirigido a 220 hijas e hijos de personal operativo.

En total participaron 128 mujeres y 92 hombres.

Durante 13 semanas, las y los aspirantes cursaron 618 horas de formación académica y desarrollo personal coordinadas por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICyT).

Las actividades incluyeron sesiones presenciales y virtuales enfocadas en autoconocimiento, bienestar personal, vocación profesional y preparación académica.

Mi papá está muy feliz, esto es gracias a él, porque quienes trabajan en seguridad saben la presión que se vive en ese trabajo”, comentó Itzel, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Panamericana.

El objetivo del curso fue preparar a las y los jóvenes para ingresar a la universidad y definir su proyecto de vida.

Se llama curso propedéutico donde un equipo de psicólogos nos daba pláticas motivacionales y nos ayudaba a forjar nuestro carácter (...) Mi papá está muy contento, me dice que va a seguir echándole muchas ganas para que yo mantenga este apoyo, y yo estoy orgulloso de él”, señala Karen, hija de un policía estatal, quien cursa la carrera de Comercio y Negocios Internacionales en la Universidad Tec Milenio.

Universidades privadas participantes

Durante el proceso, los aspirantes conocieron la oferta académica de 13 universidades privadas de Jalisco.

Entre las instituciones con mayor demanda se encuentran la Universidad del Valle de México (UVM), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y la Universidad Cuauhtémoc.

Las carreras con mayor interés entre los estudiantes son Medicina, Derecho y Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Actualmente 192 jóvenes ya iniciaron sus estudios universitarios, mientras que otros beneficiarios continúan definiendo la institución en la que cursarán su carrera.

Entre las universidades participantes se encuentran:

Centro Universitario Guadalajara LAMARInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

Universidad Autónoma de Guadalajara

Universidad Cuauhtémoc

Universitario Enrique Díaz de León

Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)

Universidad del Valle de México (UVM) Guadalajara y Zapopan

Universidad Panamericana

Universidad Tecmilenio

Universidad Tecnológica de Jalisco

Universidad Tecnológica de México (UNITEC)

RLO