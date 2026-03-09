Rubén Rocha Moya presenta panorama de Sinaloa ante la Maestría en Seguridad Nacional de la SEMAR

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, impartió la conferencia magistral “Sinaloa, situación política, social y económica; Los retos para su transformación” en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV).

Invitado por la Dirección de la Escuela de Guerra Naval de la Universidad Naval, el mandatario sinaloense expuso los avances y desafíos de su administración ante la promoción de la Maestría en Seguridad Nacional. El auditorio estuvo conformado por 35 cuadros de élite, incluyendo capitanes de la Secretaría de Marina (SEMAR), coroneles de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como mandos operativos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La sesión destacó por su carácter internacional. Participaron agregados militares extranjeros, entre ellos un capitán naval de Guatemala y un teniente coronel de la República Popular China, quienes analizan el modelo de gobernanza y seguridad en puntos neurálgicos de México.

Durante su intervención, Rocha Moya desglosó la realidad actual de Sinaloa, enfocándose en la interconectividad entre el desarrollo social y la estabilidad regional. La conferencia concluyó con una sesión de preguntas y respuestas donde se intercambiaron perspectivas sobre los desafíos fronterizos.

