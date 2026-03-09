Incendio consume cabinas y cajas de tráiler en Querétaro; no hubo lesionados

Un incendio registrado en un predio de la colonia Altos de San Pablo, en Querétaro, movilizó a cuerpos de emergencia, luego de que se reportó la presencia de fuego entre cabinas y cajas de carga de vehículos pesados que se encontraban resguardadas en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se propagaron rápidamente entre las estructuras metálicas y materiales almacenados en el terreno, lo que generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona y provocó la alerta entre vecinos.

Elementos del cuerpo de Bomberos de Querétaro acudieron al sitio para atender la emergencia y realizaron maniobras de sofocación durante varios minutos hasta lograr controlar el incendio en su totalidad. A pesar de la intensidad del fuego, autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

Vista aérea del predio afectado por el incendio en la colonia Altos de San Pablo, en Querétaro, donde Bomberos controlaron el fuego entre cabinas y camiones. Excélsior

Una vez controlada la situación, personal operativo llevó a cabo diversas acciones en el área, entre ellas labores de abanderamiento para prevenir riesgos a quienes transitaban por la zona, así como la delimitación del perímetro afectado.

Asimismo, se realizó la toma de evidencias para integrar el reporte correspondiente y se efectuó un vuelo de dron con el objetivo de verificar la extensión de los daños y descartar puntos activos que pudieran reavivar el incendio.

Finalmente, autoridades brindaron recomendaciones preventivas al responsable del predio, enfocadas en mejorar las condiciones de almacenamiento y reducir riesgos de incidentes similares en el futuro.

Hasta el momento no se informó sobre las causas que originaron el siniestro.

