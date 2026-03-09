Incendio consume cabinas y cajas de tráiler en Querétaro; no hubo lesionados
Incendio en un predio de Altos de San Pablo movilizó a Bomberos de Querétaro tras propagarse entre cabinas y cajas de carga; no se reportaron personas lesionadas.
Un incendio registrado en un predio de la colonia Altos de San Pablo, en Querétaro, movilizó a cuerpos de emergencia, luego de que se reportó la presencia de fuego entre cabinas y cajas de carga de vehículos pesados que se encontraban resguardadas en el lugar.
De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se propagaron rápidamente entre las estructuras metálicas y materiales almacenados en el terreno, lo que generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona y provocó la alerta entre vecinos.
Elementos del cuerpo de Bomberos de Querétaro acudieron al sitio para atender la emergencia y realizaron maniobras de sofocación durante varios minutos hasta lograr controlar el incendio en su totalidad. A pesar de la intensidad del fuego, autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.
Una vez controlada la situación, personal operativo llevó a cabo diversas acciones en el área, entre ellas labores de abanderamiento para prevenir riesgos a quienes transitaban por la zona, así como la delimitación del perímetro afectado.
Asimismo, se realizó la toma de evidencias para integrar el reporte correspondiente y se efectuó un vuelo de dron con el objetivo de verificar la extensión de los daños y descartar puntos activos que pudieran reavivar el incendio.
Finalmente, autoridades brindaron recomendaciones preventivas al responsable del predio, enfocadas en mejorar las condiciones de almacenamiento y reducir riesgos de incidentes similares en el futuro.
Hasta el momento no se informó sobre las causas que originaron el siniestro.
