Tamaulipas prioriza tranquilidad social con respaldo de fuerzas de seguridad

El estado escaló 19 posiciones en el Índice de Paz México al reducir más de 70% los homicidios y delitos con armas de fuego.

Ciudad Madero y Tampico registran las tasas de homicidio más bajas del país; Tamaulipas también redujo 43.2% el impacto económico de la violencia.

El estudio Índice de Paz México 2026 reveló que Tamaulipas experimentó la mayor mejora general en términos de paz, impulsada por avances en todos los indicadores, como la reducción de homicidios y delitos cometidos con armas de fuego en más de 70%, y que hoy se encuentra entre los 10 estados con menor violencia del país.

Excélsior

Como resultado de estas mejoras, Tamaulipas escaló 19 posiciones en las clasificaciones del IPM, pasando del puesto 29 en 2015 a convertirse en el décimo estado más pacífico del país en 2025. Después de Tamaulipas, los estados que registraron las mayores mejoras en materia de paz fueron Guerrero, Durango, Coahuila y Yucatán”, indica el estudio.

De acuerdo con los principales hallazgos del estudio —auspiciado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), con sede en Sidney y oficinas en Nueva York, La Haya, Abuja, Nairobi y Manila—, Tamaulipas se encuentra entre los estados más pacíficos de México, junto con Yucatán, Chiapas, Tlaxcala, Durango, Campeche, Coahuila, Nayarit, Oaxaca e Hidalgo.

Excélsior

Hace notar que la calificación de Tamaulipas es mejor que la nacional; es decir, mientras que a nivel nacional la calificación de este estudio se ubica en 2.814, para Tamaulipas es de 2.298. “Una calificación más baja indica un mayor nivel de paz”, precisa el análisis.

El estudio además ubica a Ciudad Madero y Tampico en los lugares uno y dos, y a Nuevo Laredo en la posición 13, entre las ciudades del país con menor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, al registrar indicadores de 0.52, 1.09 y 2.79, respectivamente; situación que contrasta con ciudades como Manzanillo, que registra una tasa de 140 por cada 100 mil habitantes.

Excélsior

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), organismo que respalda el Índice de Paz México 2026, es un centro de estudios independiente, apartidista y sin ánimo de lucro, dedicado a reorientar la atención mundial hacia la paz como una medida positiva, alcanzable y tangible del bienestar y el progreso humanos.

Información del sitio www.economicsandpeace.org refiere que el IEP tiene su sede en Sidney, Australia, con oficinas en Nueva York, La Haya, Abuja, Nairobi y Manila, y trabaja con una amplia gama de socios a nivel internacional, además de colaborar con organizaciones intergubernamentales en la medición y comunicación del valor económico de la paz.

Excélsior

Hay varias ciudades y municipios importantes en México que registraron bajas tasas de homicidio en 2025. Con solo un caso registrado de homicidio intencional, Ciudad Madero, en Tamaulipas, tuvo la tasa de homicidios más baja del país por segundo año consecutivo. Ciudad Madero es parte del área metropolitana de Tampico, y el municipio vecino de Tampico tuvo la segunda tasa de homicidios más baja del país, con 1.1 muertes por cada 100 mil habitantes”, detalla el estudio.

Hace notar además la caída en el delito de trata de personas. Precisa que, a partir de 2025, la tasa se situó en solo cuatro casos por cada 100 mil habitantes y que esta mejora fue amplia, pues 26 de los 32 estados de México registraron reducciones en los incidentes de secuestro y trata de personas.

Excélsior

Coahuila, Puebla y Tamaulipas registraron las mayores mejoras en las tasas, ya que estas cayeron de más de 50 casos por cada 100 mil habitantes en 2015 a entre 1.4 y 4.4 el año pasado. En términos absolutos, estos estados —junto con la Ciudad de México y Chiapas— también tuvieron las mayores caídas en casos totales”.

Cabe destacar que, desde 2015, Colima ha sido el estado que registró el mayor deterioro en su tasa de delitos graves, mientras que Tamaulipas experimentó la mejora más significativa, siempre de acuerdo con cifras del Índice de Paz México 2026.

Excélsior

El estudio revela además que Tamaulipas se encuentra entre los cinco principales estados con menor impacto de la violencia, solo detrás de Campeche, Coahuila, Ciudad de México y Yucatán. Por impacto económico per cápita, Tamaulipas se encuentra también en el lugar 10, al reducir este indicador en 43.2% para 2025.

La mayor mejora desde 2015 se registró en Tamaulipas, que logró una reducción de 43.2% en el impacto económico de la violencia. A pesar de haber sido históricamente un epicentro del crimen organizado y un punto de tránsito importante de drogas hacia Estados Unidos, la disminución en los niveles de delincuencia organizada en el estado impulsó su mejora en la paz general.

Excélsior

“Tamaulipas ocupaba el cuarto lugar entre los estados menos pacíficos en 2015 y en 2025 es el décimo estado más pacífico del país. En conjunto, los cinco estados con las mayores mejoras en paz registraron una disminución promedio de 29.2% en su impacto económico de la violencia desde 2015”, detalla el Índice.