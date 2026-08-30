Tamaulipas: Cabalgan unidos por la soberanía nacional

En una demostración de unidad y fortaleza popular, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, más de 2 mil 100 cabalgantes provenientes de todas las regiones de la entidad participaron ayer en la Cabalgata de la Unidad, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El acontecimiento representó la culminación formal de las asambleas por la soberanía, la libertad y la unidad del pueblo mexicano celebradas en los 43 municipios del estado, atendiendo la convocatoria emitida por la presidenta Claudia Sheinbaum para reafirmar el respaldo colectivo a la defensa de la patria y la continuidad del proceso de transformación nacional.

La manifestación ecuestre, organizada con la colaboración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, recorrió las principales vialidades de la capital con la presencia de las y los alcaldes de la totalidad del territorio estatal, senadores de la República, diputadas y diputados federales y locales, integrantes del gabinete estatal, representantes de sectores productivos, asociaciones de charros, familias tamaulipecas y contingentes llegados de otros estados.

Cabalgata de la Unidad reúne a representantes de Tamaulipas

Durante el encuentro, el gobernador Américo Villarreal Anaya dirigió un mensaje a los asistentes en el que enfatizó la importancia de mantener la unidad y continuar trabajando por el país y por el estado.

Como nos lo ha convocado la gran presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que privilegiemos la unidad, que sigamos trabajando por esta gran nación y por este gran estado, que tengamos presentes, el gozo que significa ser mexicanos y mexicanas y que, bajo los colores de nuestra bandera, podamos seguir trabajando en unidad para la grandeza de nuestra patria”.

De esta manera, el mandatario estatal destacó ante los asistentes el llamado a mantener el trabajo conjunto y a fortalecer los lazos de unidad bajo los colores de la bandera nacional, como parte del mensaje central de este encuentro ecuestre.

Reconocen participación de jinetes y autoridades

Al término del recorrido, el mandatario estatal hizo un reconocimiento público a los jinetes, autoridades y representaciones civiles por sumarse al encuentro y participar en esta manifestación ecuestre.

Con ello concluyó formalmente la jornada, que reunió a cabalgantes provenientes de las distintas regiones de Tamaulipas, así como a autoridades, representantes de diversos sectores y familias tamaulipecas que participaron en la Cabalgata de la Unidad.

*mcam