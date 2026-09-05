Tamaulipas articula educación de vanguardia y desarrollo económico para impulsar el talento joven

La transformación de la educación superior en Tamaulipas ha comenzado a entrelazarse directamente con el dinamismo económico de la entidad, impulsando a estudiantes de diversos niveles a destacar en competencias internacionales de robótica, electromovilidad e inteligencia artificial. Ante este escenario, el mandatario Américo Villarreal Anaya enfatizó la importancia de canalizar el talento hacia los proyectos productivos que arriban al estado: “Así como tenemos ahora grandes deportistas que nos traen medallas en muchas representaciones deportivas y nuestra juventud es un referente, ahora tenemos también quienes se destacan en la ciencia, en la tecnología, con ese espíritu de innovación y participación que es fundamental”.

El crecimiento productivo respalda este viraje académico, pues el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI registró un repunte de 5.2 por ciento en el primer trimestre de 2026, impulsado por el sector industrial y una base de 350 establecimientos IMMEX. Con el objetivo de consolidar este avance, Villarreal Anaya insistió en adaptar la oferta educativa a las necesidades de la industria local: “Seguimos invitando aquí a los rectores de los tecnológicos, de las politécnicas y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que no perdamos de vista estas grandes oportunidades que tiene Tamaulipas y seamos cada vez más pertinentes en la formación y las oportunidades que les demos a los jóvenes”.

El sector energético figura como una de las prioridades de especialización para que las inversiones de gran escala impacten en las comunidades locales mediante la generación de empleo y proveeduría. Como muestra del potencial de la capacitación técnica, el gobernador recordó la evolución operativa en el proyecto de gas natural licuado desarrollado por Fortress y la Comisión Federal de Electricidad, donde, según explicó, inicialmente la totalidad de los trabajadores eran extranjeros y actualmente "95 por ciento son tamaulipecas y tamaulipecos que fueron capacitados y contaban con formación para incorporarse a la industria de licuefacción de gas".

Esta estrategia de formación técnica ya rinde frutos en el desarrollo tecnológico nacional, situando a investigadores del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero dentro de proyectos de electromovilidad como Olinia, impulsado por el Gobierno Federal. A la par, el talento joven de la Universidad Tecnológica de Altamira y la Universidad Politécnica de Victoria ha obtenido preseas internacionales en países como Corea del Sur, Tailandia y Bélgica. Frente a este panorama, el titular del Ejecutivo estatal instó a los sectores productivos e instituciones a mantener una sinergia permanente: "participación en proveeduría, en demanda de servicios, en demanda de formación profesional para atender estos desarrollos tecnológicos".