Sonora transforma su sistema de salud con inversión histórica de 40 mil millones de pesos

Con un modelo de atención enfocado en abatir tres décadas de rezago, el gobierno de Sonora consolidó una reestructuración de sus servicios de salud con la proyección de 10 hospitales en un periodo de cinco años, superando lo realizado por las últimas cinco administraciones estatales. "La inversión destinada a infraestructura hospitalaria y unidades médicas supera los 17 mil millones de pesos, una cifra cinco veces mayor a la ejercida en los últimos cinco sexenios juntos", sostiene la información oficial sobre las obras ejecutadas con el respaldo del Gobierno de México.

La distribución estratégica de los recursos busca descentralizar la atención médica y evitar traslados prolongados para la población del estado. De acuerdo con el reporte institucional, "la nueva infraestructura amplía la cobertura en distintas regiones: cuatro hospitales en Hermosillo, dos en Guaymas y uno en Ures, Navojoa, San Luis Río Colorado y Etchojoa", beneficiando de manera directa a comunidades que carecían de instalaciones de alta especialidad.

Uno de los indicadores de mayor impacto en la entidad radica en la disponibilidad de espacios de hospitalización para los usuarios del sector público. El informe técnico destaca que "Sonora contará con 90 por ciento más camas, prácticamente duplicando la disponibilidad para atender a la población", lo que alivia la presión operativa sobre el sistema estatal de salud.

La modernización física de las unidades médicas se complementa con la adquisición de insumos y tecnología para la atención clínica cotidiana. De acuerdo con las cifras presentadas, "a ello se suman alrededor de 3 mil millones de pesos en equipamiento médico de última generación, materiales, suministros y medicamentos", garantizando la operatividad plena de los nuevos espacios.

En la capital sonorense se implementó un esquema de gestión operativa inédito a nivel nacional para la articulación de la demanda ciudadana. Sobre esta estrategia, el documento resalta que "este año, Sonora inauguró además el primer Centro Coordinador de Salud para el Bienestar (Cecosabi) de México, un modelo pionero que coordina la demanda de los servicios de salud", diseñado para actuar como enlace directo con los pacientes.

El plan global de infraestructura abarca tanto la creación de nuevos centros como la rehabilitación de unidades emblemáticas en el estado. Para dimensionar el alcance presupuestal de estas acciones, la administración estatal puntualiza que "en conjunto, la inversión en el sistema de salud alcanza alrededor de 40 mil millones de pesos, además de contemplar la remodelación de la Cruz del Norte y del Hospital Infantil".

El replanteamiento de la red médica estatal apunta a transformar los tiempos y la calidad de la asistencia sanitaria para las familias sonorenses. Como concluye la evaluación del proyecto de infraestructura, "el cambio de fondo está en la capacidad de respuesta: más infraestructura, tecnología y servicios médicos más cerca de la gente".