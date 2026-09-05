Presidenta anuncia que en 2027 arrancan obras del tren México-Guadalajara

Desde Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que en 2027 iniciará la construcción del Tren Ciudad de México-Guadalajara.

¿Qué más estamos haciendo en Jalisco? Algo muy importante que les va a gustar. El tren Ciudad de México Guadalajara. Ya estamos haciendo Ciudad de México, Querétaro, Querétaro, Irapuato y ya vamos a licitar Irapuato, León, León -Guadalajara para que inicie el próximo año la construcción del tren y recuperar ese hermoso medio de transporte que promueve el desarrollo rural”, informó.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expresó que en su gobierno se realizan acciones para Jalisco, como son la implementación de los Programas para el Bienestar en la entidad y la construcción del Tren Ciudad de México-Guadalajara, cuyas obras iniciarán el próximo año.

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Sepan algo muy importante, nos reivindicamos como un gobierno del pueblo, gobernamos por el pueblo y gobernamos para el pueblo de Jalisco y para el pueblo de México. Eso no va a cambiar. Nunca vamos a traicionar al pueblo de México”, puntualizó.

Desde la Arena VFG, donde dio detalles de su segundo informe de Gobierno, la jefa del Ejecutivo informó que también se implementó una estrategia para el combate a la contaminación del río Lerma-Santiago. Además de que en Jalisco habrá una nueva central de energía eléctrica de ciclo combinado.

Estamos haciendo plantas de tratamiento y otras acciones, para que cuando salgamos del Gobierno, esa zona quede saneada”, indicó.

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En Jalisco, esta es la cantidad de beneficiarios de los programas sociales: