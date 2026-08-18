Taddei, PRI y Morena chocan en el INE por acusaciones contra consejeros de la Comisión de Quejas

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, defendió la independencia de las consejerías que integran la Comisión de Quejas y Denuncias, luego de que el PRI recurriera a instancias internacionales para denunciar la decisión de retirar cautelarmente spots en los que calificó a Morena como “narcopartido”.

En sesión del Consejo General, Taddei sostuvo que las decisiones del INE pueden ser cuestionadas y controvertidas por las vías legales, pero advirtió que las diferencias políticas no deben convertirse en mecanismos de presión personal contra quienes ejercen una función constitucional.

El representante del PRI, Emilio Sánchez Licona, defendió la decisión de su partido de acudir a instancias internacionales y sostuvo que la discusión sobre los vínculos entre política y crimen organizado no puede ser censurada.

Afirmó que el PRI recurrirá al sistema interamericano y cuestionó al INE por lo que consideró falta de acciones frente a fenómenos como el llamado “huachicol fiscal”, la presunta penetración de recursos del crimen organizado en campañas y la violencia política.

El representante de Morena, Guillermo Santiago, respondió que su partido condena que el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno, haya acudido ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar sanciones contra consejeros del INE.

Calificó esa estrategia como “abiertamente intervencionista, irresponsable y entreguista” y subrayó que el Departamento de Estado estadounidense no es una autoridad internacional, sino una autoridad extranjera.