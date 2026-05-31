Mensaje de Sheinbaum reúne a más de 45 mil personas en Sinaloa

Más de 45 mil personas se reunieron en la explanada de Palacio de Gobierno, en Sinaloa, para escuchar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral.

Encabezado por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, en la explanada de Palacio de Gobierno llegaron personas de varios municipios, con la intención de mostrar su respaldo a la Cuarta Transformación.

En su discurso, destacó que hoy México avanza con más bienestar, más justicia social y más oportunidades para el pueblo, pues los resultados están a la vista: más inversión extranjera y consolidación de programas como la pensión mujeres bienestar, becas Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

Gracias al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que con estabilidad, humanismo y visión de futuro sigue construyendo un México más justo y próspero para todas y todos. En Sinaloa, con el respaldo del pueblo y el impulso del doctor Rubén Rocha Moya, la Cuarta Transformación avanzó con paso firme”, señaló.

Igual que la presidenta, la gobernadora hizo un llamado a defender la soberanía nacional, “la cual no se negocia ni se regatea, porque emana del pueblo y sólo al pueblo le pertenece” recalcó.

La explanada se llenó con mujeres, hombres, jóvenes, familias completas, representantes sociales, militantes y simpatizantes del movimiento, reafirmando que Sinaloa acompaña con convicción el proyecto humanista que ha puesto al pueblo en el centro de la vida pública nacional.

Además del respaldo de los ciudadanos, el rector Jesús Madueña Molina, encabezó un nutrido contingente de maestros y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes agradecieron el respaldo que les ha brindado la presidenta Sheinbaum.

Durante el encuentro, las y los asistentes expresaron su respaldo a la continuidad de la transformación, así como su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, el bienestar colectivo y la justicia social.