En el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional se llevó a cabo el Informe de Actividades Legislativas del diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez, legislador en el Congreso de la Ciudad de México por la alcaldía Gustavo A. Madero.

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En el evento estuvieron presentes diputadas y diputados locales y federales, alcaldes y funcionarios públicos del Ejecutivo y del Poder Judicial, tanto local como federal; siendo orador principal el presidente de la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, magistrado Rufino H. León Tovar.

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El funcionario del Poder Judicial de la Federación señaló que, para lograr los fines del Estado mexicano en sus ámbitos nacional, estatal y municipal, es necesaria la conjunción de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de lograr una sociedad más justa, pacífica y armónica. Sostuvo que el Tribunal de Disciplina Judicial es el garante de que los jueces de todo el país actúen de manera decorosa y con legalidad, y que ejerzan sus funciones siempre con apego y con apoyo al pueblo, por lo que debe aplicarse una justicia que ponga en equilibrio los derechos de las partes, principalmente de quienes menos tienen en este país.

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Enfatizó que, para lograr un estado de derecho, se requiere una justicia con menos trabas y menos requisitos procedimentales que muchas veces solo entorpecen el desarrollo adecuado de los juicios. A partir de esa visión, desde el Tribunal de Disciplina Judicial se vigila todos los días que las y los juzgadores se desempeñen correctamente, que estén capacitados y que actúen en función de los intereses del pueblo.

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Finalmente sostuvo que “Los jueces deben ejercer la función que en principio les encomendó el Estado, pero a partir de la última elección esa facultad jurisdiccional nos la encomendó el pueblo y al pueblo es a quien tenemos que responder”; culminó diciendo que el Estado, como garante de la paz, de la tranquilidad y de la armonía de su población, debe garantizar una convivencia basada en el estado de derecho, ya que lo más importante de una sociedad es buscar la felicidad de sus integrantes.

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