Ken Salazar responde por caso de El Mayo Zambada: “no era nuestro avión, piloto, ni operación”

El exembajador estadounidense, Ken Salazar, reiteró este miércoles lo asegurado apenas unos días después de la detención de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en Santa Teresa, Nuevo México, hace casi dos años, que ni el avión, ni el piloto ni la operación para llevar a los capos del Cártel de Sinaloa correspondió a agencias de Estados Unidos.

En una declaración a través de su cuenta personal en “X”, quien fuera representante de la Administración Biden en nuestro país, dijo responder a la pregunta que hiciera la presidenta Sheinbaum hoy por la mañana en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responderla claramente:

Le comunicamos al gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación”

La verdad es la verdad, the truth is the truth”, sostuvo.

Explicó que sobre este episodio vivido como embajador en la Ciudad de México, escribió en su libro “Borderlands: My Fight for an Inclusive America” en un capítulo titulado “The Door Closes.”

Anticipó que “Borderlands” trata sobre la urgencia de crear una nueva alianza norteamericana que aborde los desafíos económicos, de seguridad y climáticos de Norteamérica.

“Es un mensaje que espero sea adoptado por los pueblos de Estados Unidos, México y Canadá”.

La mandataria mexicana cuestionó al embajador Salazar luego de que el FBI asegurara la semana pasada al donar la avioneta Beechcraft King Air al War Eagles Air Museum, que el aseguramiento de los líderes del cártel mexicano correspondía a una operación de esta agencia.

Statement by Former Secretary of the Interior Ken Salazar



President Claudia Sheinbaum has asked a question: who told the truth? Let me answer it plainly:



Attorney General Merrick Garland and I communicated to the Mexican government in our public statements and to the Mexican… — Ken Salazar (@KenSalazar) July 8, 2026

Ken Salazar niega intromisión en secuestro de El Mayo

Por Manuel Ocaño

Horas antes, el exembajador Ken Salazar rechazó que Estados Unidos se involucró directamente en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, y declaró que nunca tuvo evidencias de vínculos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre la operación de secuestro de El Mayo “no sabíamos nosotros; no lo sabía Estados Unidos, no sabía nadie de Estados Unidos que me diera a conocer, y eso se lo comuniqué muy claramente a todos los oficiales de México, también al fiscal (general, Merrick) Garland y a otros, (tuvimos) mucha comunicación para hacer claro que no fue nuestra operación”, dijo el exembajador al periodista Jorge Ramos.

¿Pero, Estados Unidos participo en esa operación?, cuestionó Ramos.

No en la operación; participamos en detenerlos ya llegando acá” a Estados Unidos, dijo el diplomático.

Salazar declaró que el hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán, secuestró a su padrino, El Mayo, como consecuencia de la presión que mediante cooperación los gobiernos de Estados Unidos y México imprimían sobre el Cartel de Sinaloa.

Detalló que “la operación en que se detuvieron los dos que fueron detenidos a este lado, en el país (Estados Unidos), El Mayo Zambada y el Chapito (Joaquín Guzmán López, el 25 de julio del 2024) eso también surgió de la cooperación que llevábamos Estados Unidos y México, porque la presión que les habíamos puesto tanto a estos violentos, había resultado en que, uno al otro, hicieron lo que hicieron”.

La entrevista a Ramos fue concedida el 30 de junio, pero el periodista solo la publicó luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó contradicciones entre la versión de Salazar tras el secuestro de Zambada en el 2024 y otra versión más reciente en que la Oficina de Investigaciones Federales (FBI) exhibe la aeronave empleada para el secuestro como muestra de un operativo propio.

En declaraciones separadas del tema del secuestro, el también exfuncionario declaró que nunca tuvo evidencias de presuntos vínculos entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el crimen organizado.

A fines de junio, en un anuncio sobre el lanzamiento al público de un libro que Salazar está por publicar, se dio a conocer que el exdiplomático menciona en su obra a un “susurrador” que mencionó que el expresidente estaba preocupado porque El Mayo Zambada pudiera “soltar la sopa”.