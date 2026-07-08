Hallan ocho cuerpos con huellas de tortura en carretera de Chiapas

Pobladores del estado de Chiapas encontraron en la carretera federal Jitotol-La Cumbre los cuerpos sin vida de ocho personas, dos del sexo femenino y seis del sexo masculino, todos con señas de tortura y con cartulinas, cada una con mensajes al parecer proveniente del crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que inició una carpeta de investigación y un grupo multidisciplinario se encuentra realizando las diligencias y actos de investigación correspondientes, a fin de esclarecer los hechos y que los responsables enfrenten a la justicia.

En estas acciones, trabajan en coordinación las Fiscalías de Distrito Norte, Altos, Investigaciones Estratégicas y contra Homicidios, así como agentes de investigación y peritos especializados.

De los primeros datos de prueba, se advierte que la línea de investigación más fuerte es la disputa de la venta de drogas al menudeo entre bandas locales que operan en la región.

La cartulina señalaba: "Esto les va a pasar a todos los distribuidores, fabricantes y vendedores de cristal".

Los cuerpos fueron hallados cuando campesinos se dirigían a sus respectivas parcelas; los cadáveres estaban apilados y envueltos.

La escena, según los testimonios, causó temor entre habitantes y automovilistas que circulaban por la carretera federal.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Estatal, médicos forenses, así como elementos de la Guardia Nacional, cuyo destacamento se encuentra unos 100 metros de distancia del lugar donde estaban los cuerpos sin vida.

En tanto, acordonaron la zona y centenares de curiosos se hicieron presentes cuando ya la policía levantaba las primeras pesquisas.