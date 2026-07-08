Alerta fronteriza: casi 20 mil choferes mexicanos pierden visa por trabajar ilegalmente en EU

Alfredo Reyes es operador de transporte de carga binacional en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Sabe que alrededor de 30 mil choferes han perdido su visa estadunidense.

De ellos, 20 mil son de origen mexicano. Esta situación ha generado incertidumbre y preocupación entre el gremio de operadores de tractocamiones.

"La verdad es que sí, para muchos compañeros que van en su renovación, ya van más preocupados y con ese pendiente de que ya no les vayan a dar la visa o se las retengan”, lamentó.

Actualmente existen cuatro tipos de operadores: ciudadanos estadunidenses; residentes legales con permiso de trabajo; extranjeros con visa B1 que conducen unidades de empresas estadunidenses; y extranjeros con visa B1 que operan camiones mexicanos, principalmente dentro de la franja fronteriza.

Para Manuel Sotelo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Ciudad Juárez, la cancelación de visas está relacionada con la alta demanda de operadores.

Alrededor de 20 mil choferes de carga mexicanos perdieron su visa estadunidense. Salvador Gómez

Explica que algunas empresas han contratado conductores con visa B1, un documento destinado para turismo y no para desempeñar labores de conducción comercial.

"Estos transportistas americanos, que para bajar costos, no le sacan permiso de trabajo a los operadores extranjeros, porque al final del día son ellos los que están haciendo el dinero, a un B1 le pagan diferente a uno que tiene su documento en regla, un B1 no les cuesta la seguridad social que se tiene que pagar en Estados Unidos, los impuestos, es más, los B1 no son empleados de las empresas”, señaló.

Las cancelaciones de visas se han registrado en distintos escenarios: durante inspecciones en carreteras estadounidenses, al momento de renovar el documento y detectar un uso indebido para actividades laborales y, en un porcentaje menor, por no cumplir con el nivel de inglés hablado.

"Cuando somos de cruce es muy poco lo que nos piden del inglés, pero ya cuando es B1, creo que sí son más extensas las preguntas”, dijo Alfredo Reyes.

Aunque el impacto aún no se refleja en el corto plazo, el sector transportista advierte que podría presentarse una escasez de operadores.

De concretarse este escenario, la cadena de suministro en América del Norte podría verse afectada, con repercusiones en el comercio y en las economías de México, Estados Unidos y Canadá.