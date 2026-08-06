Beca Rita Cetina: sigue dispersión de 2,500 pesos para útiles escolares; ¿qué letra cobra hoy?

El gobierno de México, a través de los Programas para el Bienestar y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, mantiene vigente la dispersión del apoyo anual de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, destinado a la compra de útiles y uniformes escolares antes del arranque del ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con la información oficial, cada alumna o alumno inscrito en una primaria pública recibe un depósito de 2,500 pesos, el cual se realiza directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Cabe señalar que el apoyo forma parte de la ampliación del programa para contribuir a la economía familiar y favorecer la permanencia de niñas y niños en la escuela. La entrega de los recursos comenzó el 3 de agosto y concluirá el próximo día 14 del mismo mes.

¿Qué letras cobran este jueves 6 de agosto?

Según el calendario oficial de pagos, basado en la primera letra del primer apellido de la madre, padre, tutora o tutor registrado como representante de la familia, este jueves 6 de agosto corresponde el depósito a las personas cuya primera letra inicie con la letra G.