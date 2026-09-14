Suspenden clases por violencia en dos municipios de Chihuahua
El Gobierno de Chihuahua, a través de la Secretaría de Educación, confirmó la suspensión de clases para evitar cualquier daño a los estudiantes
La violencia de grupos criminales que se han enfrentado últimamente contra elementos del Ejército, obligó a las autoridades de los municipios de Nonoava y Carichí, en el estado de Chihuahua, ha suspender las actividades escolares hasta el jueves.
El Gobierno de Chihuahua, a través de la Secretaría de Educación, confirmó la suspensión de clases para evitar cualquier daño a los estudiantes.
El presidente municipal de Carichí, Alejandro Gutiérrez, confirmó la suspensión de clases y todas las actividades del ayuntamiento hasta el jueves.
Carichí y Nonoava son municipios pequeños ubicados en la sierra tarahumara.
El domingo los habitantes reportaron enfrentamientos entre grupos criminales y contra el ejército que se continuaron hasta el lunes.
Aseguran armas en Ciudad Juárez
Hace unos días las autoridades aseguraron dos armas de fuego y cientos de cartuchos útiles durante un cateo en un domicilio de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La orden de cateo cumplimentada en el inmueble ubicado la calle Sierra Mazapil y Cordillera del Cáucaso, de la colonia La Cuesta, contó con la colaboración de elementos de la Guardia Nacional y del Ejercito mexicano.
En el lugar se aseguró lo siguiente:
Dos armas largas, calibre .22, con 4 cartuchos útiles.
133 cartuchos útiles, con la leyenda 38 federal spl.
10 cartuchos útiles con la leyenda LC61.
60 cartuchos con la leyenda 7.62 x 39.
230 cartuchos útiles con la leyenda 5.56 75 FC.
20 cartuchos útiles con la leyenda 7.62 x 54 R.
6 cartuchos útiles con la leyenda 9mm.
1 cargador de plástico en color negro.
Casco balístico en color verde camuflaje.
Chaleco balístico en color verde camuflaje.
Los objetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que procederá con las investigaciones correspondientes.