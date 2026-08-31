La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 31 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 31 de agosto de 2026 desde la Escuela Secundaria Técnica No. 10 "Artes Gráficas", en la alcaldía Cuauhtémoc, donde está acompañada por parte de su gabinete federal y por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

8:04 Horas | Presentan el ABC de las emociones para atender salud mental de estudiantes de secundaria y prepa

El gobierno federal dio a conocer El ABC de las emociones, una estrategia nacional enfocada en estudiantes de 14 a 18 años, para atender la salud mental desde un enfoque preventivo y comunitario en el país que incluye guías para los alumnos, maestros y padres de familia, así como asambleas informativas.

Durante una hora a la semana se realizarán asambleas para que los jóvenes puedan expresar si están pasando por un mal momento en casa o en otro lugar para darles atención, soporte y acompañamiento. Como parte de esta estrategia, a partir del 23 de septiembre personas servidoras públicas visitarán las escuelas secundarias y preparatorias para fomentar la reflexión y diálogo con los estudiantes, además de que habrá brigadas de la salud para la difusión y promoción de la salud mental.

Mañanera de Sheinbaum hoy 31 de agosto: Video completo