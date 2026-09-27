Iniciativa de SSPC y DiDi respalda reforma del Partido Verde contra la delincuencia

La alianza estratégica entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la plataforma DiDi refuerza el uso de Inteligencia Artificial para la detección en tiempo real de posibles incidentes durante los viajes en la aplicación. Esta colaboración se alinea con el marco constitucional impulsado por el Partido Verde, aprobado por el Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2024, el cual amplió las facultades normativas de la SSPC para incorporar herramientas tecnológicas, inteligencia informática y análisis de información estratégica en sus labores de combate a la delincuencia.

El mecanismo de trabajo conjunto contempla el despliegue de un sistema especializado orientado a identificar y clasificar situaciones de riesgo o conductas sospechosas durante los trayectos. A través de canales de comunicación directa y permanente, la herramienta digital permitirá optimizar los tiempos de atención y canalizar las solicitudes de auxilio con mayor rapidez hacia las corporaciones policiales competentes.

Sobre el alcance del proyecto, representantes del Partido Verde sostuvieron que "el uso de tecnología e inteligencia estratégica puede contribuir a prevenir delitos y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades", motivo por el cual la entidad política ratificó su compromiso de seguir promoviendo marcos legales que amplíen las capacidades de las instituciones de seguridad nacional.

Con este tipo de esquemas, la SSPC y el sector privado buscan robustecer la capacidad institucional para anticipar riesgos, coordinar investigaciones y garantizar una persecución más eficaz de los delitos en el territorio nacional.