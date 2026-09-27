Polo mantiene categoría 3, se emite alerta para Baja California Sur, Sonora y Sinaloa

Las poblaciones de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa se deben de mantener alerta ante los efectos del huracán Polo, que a las 06:00 horas de este domingo, se mantenía con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomendó aplicar acciones preventivas de autocuidado en esas entidades, para mitigar los posibles efectos del meteoro en sus comunidades en las próximas horas.

También se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente por los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Polo presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora (km/h), rachas de 240 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 17 km/h, por lo que se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe.

Se establecen zonas de prevención por efectos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, y desde Loreto hasta Santa Rosalía; y de efectos de huracán y prevención por efectos de tormenta tropical desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, se detalló.

Las autoridades mantienen las zonas de vigilancia por efectos de huracán en diferentes regiones de Baja California, Sonora y Sinaloa.

Se prevén lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur (norte, centro y sur), vientos sostenidos de 20 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h; y olas de 3 a 5 metros en las costas de la entidad.