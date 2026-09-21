Huracán Polo: Sheinbaum alerta por lluvias muy fuertes en Guerrero Michoacán y Jalisco

Ante la eventual intensificación del huracán Polo, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los habitantes de las costas del Pacifico estar atentos del desarrollo de la tormenta a través de los medios oficiales.

“Me informa la Coordinación Nacional de Protección Civil que la depresión tropical Diecisiete-E en el Pacífico se intensificó a huracán categoría 1.

Me informa la Coordinación Nacional de Protección Civil que la depresión tropical Diecisiete-E en el Pacífico se intensificó a huracán categoría 1.

Hasta el momento se esperan lluvias intensas durante las próximas 72 horas en las costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco.

Es muy importante mantenerse atentos a la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil. Estaremos informando oportunamente”, publicó Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales.

Se espera que Polo tenga una trayectoria errática y bordee las costas del Pacifico durante los próximos días.