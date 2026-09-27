Sheinbaum llama a mantener la unidad entre pueblo y gobierno al cerrar gira nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cerró este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México su gira nacional de rendición de cuentas, desde donde llamó a mantener la unidad entre el pueblo y el gobierno para continuar con la transformación del país.

Ante miles de personas reunidas en la Plaza de la Constitución, la mandataria destacó que durante los primeros dos años de su administración se han impulsado reformas orientadas, según afirmó, a fortalecer la soberanía nacional, ampliar los derechos sociales y recuperar el papel estratégico del Estado en sectores como el energético.

Sheinbaum también reivindicó los cambios constitucionales aprobados durante su gobierno y sostuvo que México cuenta actualmente con una Constitución acorde con los principios de la llamada Cuarta Transformación. Entre los cambios mencionó las reformas relacionadas con la soberanía energética y los recursos naturales.

Durante su mensaje, la primera presidenta del país vinculó los ideales de la Independencia de México con el proyecto de transformación que encabeza, al señalar que principios como la soberanía, la libertad, la igualdad, la justicia social y la democracia continúan siendo fundamentales para el país.

Asimismo, destacó que los derechos sociales impulsados desde 2018 han dejado de ser considerados privilegios para convertirse en derechos de la población.

La mandataria subrayó además el papel de la ciudadanía en las distintas transformaciones históricas de México y afirmó que la defensa de las conquistas sociales debe continuar de la mano del pueblo.

En el caso de la Ciudad de México, Sheinbaum aseguró que se destinan cerca de 60 mil millones de pesos a diversas obras para beneficio de sus habitantes y reconoció el trabajo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La jefa de Ejutivo Presidenta señaló que su gira de rendición de cuentas recorrió las 32 entidades del país en un periodo de 12 días, con el objetivo de informar directamente a la ciudadanía sobre las acciones y resultados de su administración.

Al concluir su discurso, Sheinbaum llamó a los asistentes a mantener el vínculo entre gobierno y ciudadanía y a continuar el proyecto de transformación con base en el orgullo por la historia nacional.

Al pueblo de la capital y a todo el pueblo de México les digo: sigamos caminando juntas y juntos con el orgullo de nuestra historia y la certeza de nuestro porvenir”, expresó.