FGR: patrulla embestida en Zacatecas no estaba en punto de inspección

El agente de la Policía Federal Ministerial que murió al volcarse la patrulla en la que viajaba, luego de ser embestida por un tráiler, durante una persecución en la carretera federal 54, en Zacatecas, no formaba parte de un punto de inspección, aclaró la Fiscalía General de la República (FGR).

El organismo autónomo indicó que el vehículo era tripulado por tres agentes, de los cuales dos resultaron lesionados y uno falleció en el percance ocurrido a la altura de la comunidad Sierra Vieja, en el municipio de Villa de Cos, el pasado viernes 25 de septiembre.

La FGR detalló que los agentes federales marcaron el alto al conductor de un camión de carga, quien en lugar de detener emprendió la huida por lo que se inició una persecución.

“Kilómetros adelante, el vehículo pesado embistió la unidad policial que lo seguía, lo que provocó que se volcara y perdiera la vida uno de los tripulantes de la patrulla oficial, mientras otros dos resultaron lesionados.

Es necesario aclarar que, contrario a lo señalado por algunas versiones periodísticas, los hechos no ocurrieron en un punto de inspección”, explicó el organismo autónomo.

La FGR indicó que se inició una carpeta de investigación “para determinar y actuar en consecuencia, a fin de que no haya impunidad y que la persona responsable de los hechos sea presentada ante las autoridades correspondientes”.

Autoridades estatales informaron que el presunto responsable, operador del tractocamión fue localizado y detenido más tarde, en la comunidad Pozo de Gamboa, en Pánuco.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, había manifestado que en esa zona de la carretera federal 54 se había instalado un supuesto retén, con denuncias de que era señalado como un punto de extorsión por parte de agentes federales.