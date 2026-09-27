Defensa captura a Jesús Manuel ‘N’, ‘Bebo’, operador financiero del CDG

Jesús Manuel “N”, alias “El Bebo”, señalado como presunto operador del Cartel del Golfo (CDG), fue detenido, junto con dos personas más, durante un operativo simultáneo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León.

La dependencia detalló que, a partir de trabajos de Inteligencia Militar Central, entre el 24 y 25 de septiembre pasado, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como personal de la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentaron 19 Órdenes Técnicas de Investigación, cateos, en esas entidades.

Las investigaciones establecieron que “El Bebo”, comercializaba hidrocarburo ilícito para la facción “Los Metros” del CDG en Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León, por lo que contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se indicó que el detenido está vinculado a una red de contrabando fiscal de hidrocarburos procedente del extranjero; trabaja directamente bajo las órdenes de Cesar N (a) “Primito”, jefe de la facción “Los Metros”.

Jesús Manuel “N”, “El Bebo”. Especial

Defensa ofrece recuento de aseguramiento

La Defensa detalló que derivado de los 19 cateos, el saldo fue el aseguramiento de 13 inmuebles, cuatro tanques fijos tipo cisterna para almacenamiento de hidrocarburo, dos aeronaves y 50 vehículos de diversas características.

También quedaron a resguardo 107 remolques tipo cisternas, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores de basura, 11 bombas despachadoras y aproximadamente 500 mil litros de combustible.

Las autoridades decomisaron 1.3 kilos de metanfetamina, 219 cartuchos, siete motocicletas y dinero en efectivo.

Jesús Manuel “N”, alias “El Bebo”, sus dos cómplices y lo asegurado fue puesto a disposición de la FGR con sede en los municipios de Chihuahua, Chihuahua; Reynosa, Tamaulipas, y Escobedo, Nuevo León