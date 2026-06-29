Suprema Corte suspende sesión presencial por partido México-Ecuador

Como se ha venido acostumbrando, con motivo de los partidos de la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que este martes 30 de junio se suspende la sesión y se declara como “día inhábil laborable a distancia”.

Al concluir la resolución de 13 asuntos, de los 16 que integraron la lista de este lunes, el ministro presidente del Máximo Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, realizó el aviso de esta determinación.

“Hemos llegado a la parte final de nuestra lista oficial del día de hoy, pues, solamente me restaría, antes de cerrar la sesión, comentar que el día de mañana vamos a suspender la sesiones del Pleno, se va a declarar como inhábil, laborable a distancia, por el tema del Mundial y el hecho de que aquí en las inmediaciones de la Corte se satura de personas que ven el juego; en esos términos se levanta la sesión pública”, indicó el ministro Aguilar Ortiz.

Para este martes está programado el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial de Futbol, entre los representativos de México y Ecuador, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca.

A un costado de la SCJN se está desarrollando el Fan Fest del evento deportivo, que inicia actividades desde las 10:00 horas y que, durante los partidos de la selección mexicana, se ha desbordado; por lo que las autoridades de la Ciudad de México han instalado pantallas en las calles de ingreso a la plancha del Zócalo.