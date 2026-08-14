Casi la mitad de los aspirantes faltó al examen de control de la UNAM en León y Oaxaca

Casi la mitad de los aspirantes convocados al Examen de Control Presencial de la UNAM en las sedes de León, Guanajuato, y Oaxaca no se presentó a realizar la prueba.

De acuerdo con las cifras reportadas por la Universidad, en ambas sedes fueron convocados 4 mil 697 aspirantes, de los cuales 2 mil 611 acudieron y 2 mil 86 no se presentaron, lo que representa 44.4 por ciento del total.

En León, donde la aplicación se desarrolló durante dos días y en cuatro turnos, fueron convocados 2 mil 777 aspirantes. De ellos, 1,717 realizaron el examen, mientras que 1,060 no hicieron la nueva prueba, equivalente a 38.2 por ciento.

En Oaxaca, la UNAM convocó a 1,920 aspirantes para la jornada del jueves. Sin embargo, únicamente 894 realizaron la prueba, por lo que 1,026 no se presentaron, es decir, 53.4 por ciento de los convocados.