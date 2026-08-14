Última Hora Impreso de hoy

Casi la mitad de los aspirantes faltó al examen de control de la UNAM en León y Oaxaca

De acuerdo con las cifras de la institución, el 44.4 por ciento de los convocados a las sedes de León, Guanajuato, y Oaxaca no acudió a realizar la prueba presencial

Por: Laura Toribio

La UNAM contempla volver al examen de admisión presencial para futuros procesos y abrir nuevas sedes regionales tras fallas en la prueba en línea.
La UNAM contempla volver al examen de admisión presencial para futuros procesos y abrir nuevas sedes regionales tras fallas en la prueba en línea.Especial

Casi la mitad de los aspirantes convocados al Examen de Control Presencial de la UNAM en las sedes de León, Guanajuato, y Oaxaca no se presentó a realizar la prueba.

De acuerdo con las cifras reportadas por la Universidad, en ambas sedes fueron convocados 4 mil 697 aspirantes, de los cuales 2 mil 611 acudieron y 2 mil 86 no se presentaron, lo que representa 44.4 por ciento del total.

En León, donde la aplicación se desarrolló durante dos días y en cuatro turnos, fueron convocados 2 mil 777 aspirantes. De ellos, 1,717 realizaron el examen, mientras que 1,060 no hicieron la nueva prueba, equivalente a 38.2 por ciento.

En Oaxaca, la UNAM convocó a 1,920 aspirantes para la jornada del jueves. Sin embargo, únicamente 894 realizaron la prueba, por lo que 1,026 no se presentaron, es decir, 53.4 por ciento de los convocados.

Temas: