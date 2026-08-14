México registra cifra más baja de homicidios en un día en la actual administración

El 13 de agosto, 21 entidades cerraron la jornada sin asesinatos; Sinaloa concentró siete de los 20 casos contabilizados en todo el territorio nacional.

México registró el 13 de agosto de 2026 un total de 20 víctimas de homicidio doloso, la cifra diaria más baja reportada durante la actual administración federal y desde que se cuenta con este registro, de acuerdo con información concentrada por las fiscalías estatales y dependencias federales.

La mandataria adelantó los resultados en materia de seguridad y resaltó que la disminución se ha registrado a lo largo de los primeros 22 meses de su gobierno. Cuartoscuro

El Gabinete de Seguridad de México dijo que el resultado constituye el nivel diario más bajo de homicidios dolosos registrado durante la presente administración federal.

El dato quedó además considerablemente por debajo del promedio diario mensual preliminar, ubicado en 32.5 homicidios. De las 32 entidades federativas, 21 no reportaron víctimas por este delito durante la jornada, mientras que los 20 homicidios registrados en el país se concentraron únicamente en 11 estados.

Entre las entidades que concluyeron el día con saldo blanco se encuentran Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Asesinaron a un automovilista. Facebook/Noventa Grados

También reportaron cero homicidios Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán.

En contraste, Sinaloa encabezó la estadística nacional con siete homicidios dolosos, cifra que representó 35 por ciento de todos los casos contabilizados durante ese día en México.

Chihuahua, Estado de México y Michoacán registraron dos víctimas cada uno.

Baja California, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tabasco reportaron un homicidio doloso, respectivamente.

Las cifras muestran una reducción significativa frente al promedio preliminar de agosto. Los 20 casos registrados durante el 13 de agosto representan 12.5 homicidios menos respecto del promedio diario mensual de 32.5.

Autoridades de Puebla investigan el hallazgo de restos humanos calcinados. Captura de video

La dependencia destacó también que la mayoría de las entidades del país no reportó asesinatos durante esa jornada y señaló que mantiene coordinación con las autoridades estatales como parte de la estrategia nacional de seguridad.

Los datos difundidos tienen carácter preliminar y son integrados diariamente a partir de los reportes proporcionados por las fiscalías de las entidades federativas y las instituciones federales de seguridad.