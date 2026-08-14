Sheinbaum acusa injerencia política en cancelación de visa a Andrés López Beltrán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó la decisión del gobierno estadounidense de cancelar visas a personas consideradas políticamente expuestas, entre ellas Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Palacio Nacional, señaló que la medida tiene un trasfondo político y que refleja una forma de injerencia en la política mexicana, al no aplicarse de manera uniforme en otros países.

Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho ellos le llaman a las personas políticamente expuestas. Tiene un sentido político esencialmente porque no es pareja a todos los países, si su sentido fuera relacionado con delincuente o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano Estados Unidos"

La decisión se produce en medio de tensiones diplomáticas y fue interpretada como un acto que la oposición mexicana utilizará para criticar a la actual administración.

Sheinbaum subrayó que la medida no responde a criterios de seguridad o pruebas de conducta indebida, sino que se convierte en un instrumento político que afecta directamente al entorno nacional.

Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y que ocurre en nuestro país y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana", agregó.

La presidenta de México aclaró que no existen indagatorias vigentes contra Andy López Beltrán. Aseguró que, aunque su gobierno no encubrirá a nadie si se cometió un delito, tampoco iniciará un proceso penal motivado por las sanciones migratorias del gobierno estadounidense

Hasta donde me han informado, no existen investigaciones contra el hijo del expresidente; y si las hubiera, le correspondería a la Fiscalía. Nosotros no vamos a encubrir a nadie si cometió un delito, a nadie. Pero tampoco vamos a abrir una indagatoria solo porque Estados Unidos le quite una visa", afirmó la mandataria mexicana

Horas antes, Andrés López Beltrán difundió una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de ordenar la revocación de su visa.

En el documento, negó cualquier vínculo con actividades delictivas o inmorales y calificó la decisión como política y autoritaria.