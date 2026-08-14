México ha dado a migrantes repatriados más de 1 millón de servicios: Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que, con el programa “México te abraza”, se han brindado más de 1 millón 567 mil servicios como tarjetas Paisano, afiliaciones al IMSS y atenciones médicas

El objetivo de México te abraza es garantizar una bienvenida cálida y humana a nuestras hermanas y hermanos en retorno, darles servicios, ofrecerles trámites y ayuda para reintegrarlos a sus comunidades”, resaltó.

La titular de Gobernación explicó que los retornos terrestres llegan a los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, donde se les brinda toda la oferta interinstitucional del Gobierno de México.

Detalló que en total el programa “México te abraza” ha brindado 200 mil 105 traslados a comunidad de origen, más de 453 mil raciones de alimentos calientes y también más de 79 mil 700 atenciones médicas y psicológicas.

Se han entregado a más de 80 mil personas una tarjeta Bienestar Paisano con 2 mil pesos, como parte de la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum para sus gastos de traslado a sus comunidades de origen.

“El Instituto Nacional de Migración realiza estos traslados de más de 200 mil100 compatriotas a los estados de donde salieron. Además, para atender a todos los reportes de incidencias registrados en estos espacios desde el 20 de enero de 2025 se instaló en la Secretaría de Gobernación un puesto de mando, donde al momento hemos tenido saldo blanco”, señaló.

Rosa Icela Rodríguez indicó que, a través del DIF se ha brindado apoyo a núcleos familiares, incluidas niños, niñas, adolescentes, así como atención jurídica, psicológica, de salud y contra la violencia a más de 22 mil 828 mujeres y se afiliaron más de 98 mil 600 personas al IMSS.