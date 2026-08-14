Gobierno de Colima inicia venta y distribución de agua en garrafones

El gobierno de Colima comenzó la venta de agua purificada en garrafones de 20 litros a 10 pesos, mediante el programa AguaBienestar, operado por la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), organismo encargado del servicio de agua potable en la zona metropolitana de la capital del estado.

Screenshot Abraham Acosta

De acuerdo con Vladimir Parra Barragán, director de la Ciapacov, Colima es el primer estado del país en purificar, distribuir y vender agua en garrafones. Si bien la Ciudad de México fue la primera entidad en ofertar el AguaBienestar, el Director de la Ciapacov explicó que existe una diferencia en el esquema de distribución. En la capital del país la población debe acudir a puntos establecidos para rellenar sus garrafones, en Colima el organismo operador incorporó unidades móviles que recorren las colonias para la venta del producto.

Este programa inició en 17 colonias de la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez, mediante diferentes rutas, y se prevé ampliar la cobertura a 34 colonias durante los próximos meses.

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La selección de las colonias se realizó con base en información de Coneval e INEGI, considerando zonas con grados de rezago social medio, alto y muy alto. El programa también contempla llevar agua para beber a escuelas y centros de trabajo, además de establecer atención prioritaria mediante reparto a domicilio para adultos mayores, jefas de familia y personas con discapacidad.

Para que el órgano operador del agua en la capital de Colima pudiera ofertar la venta de garrafones, fueron necesarias varias modificaciones a la ley local, que dividieron al Congreso de Colima. En agosto de 2024, el Legislativo aprobó una reforma a Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, que permitió al órgano operador, el expendio de agua purificada proveniente de sus plantas. Posteriormente fue aprobada el 26 de febrero de 2026 mediante el Decreto 254. Esta reforma adiciona la fracción XX al artículo 35 de la misma ley para establecer una cuota por la distribución de agua purificada en garrafón de 20 litros y, además, incorporó dos nuevas atribuciones al decreto que creó CIAPACOV: expender agua purificada proveniente de plantas purificadoras tanto en zona rural como urbana y distribuir agua purificada a domicilio.

En rueda de prensa, Vladimir Parra aseguró que AguaBienestar utiliza infraestructura propia que fue rehabilitada para la producción de agua purificada y que el programa no sustituye el servicio de agua potable mediante la red. Además, señaló que no existe competencia con las marcas comerciales ya que el objetivo es llegar a lugares que ni la iniciativa privada ha llegado.

Ciapacov, la caja chica electoral

Desde sus inicios, la oposición en Colima se opuso a que la Ciapacov distribuyera el AguaBienestar. El diputado local del PAN, Alberto Partida, aseguró que la premura por ampliar las funciones del órgano operador del agua, es porque el programa podría convertirse en una fuente de ingresos no comprobables para Morena de cara a al proceso electoral 2027: “Esto huele más a que quieren una caja chica porque ahí vienen las elecciones. Salieron más capitalistas que los capitalistas. Lo que quieren es el dinero”.

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El legislador sostuvo que el organismo debería concentrarse en garantizar el servicio de agua potable a la población y afirmó que la propuesta carece, a su consideración, de elementos técnicos y financieros suficientes para determinar su viabilidad.

Partida también cuestionó las tarifas y sanciones que Ciapacov aplica a usuarios con adeudos o irregularidades en sus tomas de agua. Como ejemplo, relató el caso de un ciudadano de Villa de Álvarez que, según dijo, recibió una multa de 7 mil 599 pesos después de que, tras el corte del servicio, realizó una perforación en un elemento colocado en la tubería para poder obtener agua. El diputado utilizó este caso para cuestionar la actuación del organismo frente al derecho humano al acceso al agua.