Denuncian presión de la Corte en materia de autopercepción de género en Puebla

El diputado de Puebla Rafael Micalco, del Partido Acción Nacional (PAN), denunció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está presionando al Congreso de esa entidad para que legisle en materia de autopercepción de género de niñas, niños y adolescentes, haciendo a un lado el derecho de los padres por cuidar el desarrollo de sus hijos.

Al encabezar una protesta la noche de ayer jueves para la proyección de un video mapping en la sede del máximo tribunal, el legislador dio lectura a un oficio enviado por la Corte con las indicaciones para legislar en esa materia.

“Dos: debe permitir rectificar su nombre y demás componentes de su identidad, mediante la emisión de un acta nueva, sin verse obligados a detentar otra identidad que no representa su individualidad. Tres: no puede exigir requisitos basados en prejuicios o estereotipos. Cuatro: debe efectuarse a través de tutores, o bien a través de un representante legal. Adiós padres, el derecho de los padres a educar a sus hijos y el derecho de los hijos a un desarrollo sano, armónico, al seno del hogar”, afirmó el diputado Micalco.

Crítica a la Corte con un video mapping

En la protesta se presentó un video mapping con fragmentos de las sesiones de la SCJN, con los nuevos integrantes del Máximo Tribunal a partir de septiembre del año pasado, en el que se les acusa de pretender legislar desde este órgano autónomo, cuando su objetivo es interpretar las leyes y proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución.

Micalco afirmó que, incluso con el anuncio de sanciones económicas a través de multas, en el Congreso de Puebla no van a atender las resoluciones de la SCJN.

“En Puebla tenemos ya cuatro años aguantando la presión, no accediendo a estos embates de la Suprema Corte, y vamos a seguir igual. No vamos a ceder ni un milímetro; primero, al derecho que tenemos los diputados de legislar el interés de los ciudadanos de nuestros estados, uno, y dos, menos tratándose de temas de vida y familia, menos por esos temas”, señaló el legislador poblano.

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