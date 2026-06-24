Hugo Aguilar llama a construir nuevas jurisprudencias para una sociedad más justa

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que para avanzar hacia una sociedad más justa es indispensable construir nuevas metodologías y jurisprudencias con la participación directa de las personas que viven la diversidad.

Al inaugurar el conversatorio “Criterios jurisdiccionales por la diversidad sexo-genérica”, realizado en el área de Murales de la Corte, el ministro señaló que los pueblos indígenas y las personas de la diversidad sexo-genérica han compartido una lucha histórica por el reconocimiento de su identidad frente a un Estado que tradicionalmente ha impuesto la homogeneidad.

“Aquí una de las premisas que también nos hemos quitado es que los ministros no tienen la última palabra, ni son los que lo saben todo; se va a ir construyendo un diálogo permanente con los distintos sectores de la sociedad”, expresó.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Sexual, el ministro Irving Espinosa Betanzo sostuvo que juzgar implica responder a las preguntas que una sociedad se formula sobre sí misma en un momento histórico determinado.

Indicó que la nueva conformación de la Corte impulsa una visión de justicia en la que la igualdad no solo consiste en reconocer derechos en el papel, sino en garantizar que puedan ejercerse plenamente en la vida cotidiana.

Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra afirmó que el Máximo Tribunal tiene claro que ninguna orientación sexual puede ser considerada una amenaza o un riesgo social, y destacó que se ha consolidado una línea constitucional en favor de los derechos de las personas de la diversidad sexo-genérica.

“Difundir los criterios de la Suprema Corte no es solo una tarea académica o institucional, es una forma de hacer que las sentencias salgan de los expedientes y se conviertan en herramientas para autoridades, personas juzgadoras, litigantes, organizaciones sociales y personas que buscan ejercer sus derechos”, señaló.

La ministra Lenia Batres Guadarrama destacó que la SCJN ha construido nuevos estándares en materias como matrimonio igualitario, identidad de género, familias homoparentales y su derecho a la filiación y adopción, seguridad social y libertad de expresión, entre otros temas.

Asimismo, señaló que tres principios han orientado las resoluciones del Alto Tribunal: el reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género; el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana; y la obligación de juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género.

Durante el conversatorio se analizaron diversos criterios establecidos por el Pleno de la SCJN, entre ellos los relacionados con la rectificación de actas de nacimiento, el libre desarrollo de la personalidad y el reconocimiento de la identidad personal y de género de niñas, niños y adolescentes.

También se destacó la relación entre la orientación sexual y los derechos al libre desarrollo de la personalidad, así como a la igualdad y no discriminación, al considerar que se trata de un aspecto inherente a cada persona que no puede modificarse por factores externos o por la voluntad de terceros.

En el encuentro participaron Claudia Elsa López Sanz, activista; Jessica Marjane Durán Franco, mujer muxe; Lucía Isabel Mota Casillas, secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo; Adriana Inés Suárez Quintero, integrante de la Coordinación General de Dictaminación; Lisandro Morales Silva, secretario de la ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, y Mirta Elena Rocha Piña, de la Dirección General de Igualdad Sustantiva y No Discriminación.

La Suprema Corte señaló que, mediante este conversatorio, refrenda su compromiso con la defensa de los derechos de las personas de la diversidad sexo-genérica y con la promoción de la igualdad sustantiva, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad.