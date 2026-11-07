SCJN echa para atrás evaluación judicial para poner freno a protestas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ), en acuerdo con los Sindicatos de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, cancelaron las evaluaciones de desempeño, con lo cual se pone fin al Paro Judicial iniciado el viernes.

Luego de una reunión de trabajo en el edificio sede del Máximo Tribunal, se acordó realizar las reformas correspondientes al “Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. AG-POAJ-025/2026”.

Así, quedan sin efectos las “evaluaciones punitivas”, que habían causado la baja de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y se deroga la disposición actualizada publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre.

Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

De esta manera, la SCJN informó que todos los órganos jurisdiccionales del PJF laborarán con normalidad este lunes 9 de noviembre.

Esta determinación es resultado del diálogo sostenido entre las representaciones de las y los trabajadores, la SCJN y el OAJ; así como del compromiso institucional de atender sus planteamientos”, informó la Corte.

Como parte de las modificaciones, se establecerá que la evaluación del desempeño tendrá como propósito fundamental fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia.

A la vez que se deroga en definitiva toda referencia que pueda interpretarse que dicha evaluación tendrá efectos sancionatorios o bien, implique separación del cargo.

Además, se eliminará la previsión de evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y se modificarán los porcentajes de aquellos aspectos que impliquen algún factor de subjetividad.

Asimismo, se determinó que las modificaciones sustantivas al referido Acuerdo General serán publicadas a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación.

También se acordó realizar mesas de trabajo permanentes para dialogar sobre asuntos específicos que sean motivo de preocupación de la base trabajadora, a fin de lograr el normal funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que la evaluación de desempeño de los juzgadores no debe ser punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades e incrementar la eficiencia del PJF.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Los representantes de los trabajadores del PJF señalaron que las evaluaciones de desempeño se usaban para el despido de los trabajadores porque privilegian la buena relación con los jefes, más allá de las capacidades técnicas.

Lo único que están haciendo es conseguir un pretexto para cesar a los trabajadores, para eliminar plazas, para ahorrarse presupuesto o para dárselas a gente a modo”, había señalado Víctor Flores Nicolás, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

El paro de labores del Poder Judicial de la Federación (PJF) continuó el sábado 7 de noviembre, luego de que trabajadores iniciaran una suspensión de actividades el viernes en distintas instalaciones del país.

El sábado, el paro de los trabajadores del PJF alcanzó al menos 40 sedes en 23 estados, lo cual provocó retrasos en la atención presencial y en los procedimientos que requieren la intervención del personal de juzgados y tribunales federales.