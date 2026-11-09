García Harfuch se reúne con Terrance Cole, director de la DEA

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió con el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, Terrance Cole, con el objetivo de fortalecer las investigaciones contra las redes criminales generadoras de violencia y avanzar en la detención de objetivos prioritarios.

El funcionario mexicano informó, a través de un mensaje en su cuenta de X, que la sesión se realizó basada en los cuatro conceptos de respeto entre los dos países, para la colaboración y coordinación.

Como parte de la colaboración y coordinación con el Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, y con base en los cuatro principios de respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida; respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación, sostuve una reunión de trabajo con el Director Terrance Cole, @DEATerryCole, titular de @DEAHQ”, detalló García Harfuch.

El responsable de las políticas de seguridad del Gobierno de México agregó que la reunión se programó desde finales del mes pasado, y detalló sus objetivos.

En este encuentro, programado desde finales de octubre, revisamos las prioridades de intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y seguimiento de asuntos de extradición por conducto de las autoridades competentes”, explicó García Harfuch.

Este lunes, el titular de la SSPC acudió a Sinaloa para firmar convenios para fortalecer la seguridad en la entidad, y su oficina difundió imágenes de la reunión en la sede de la dependencia federal.

Coincidimos en la importancia de fortalecer las investigaciones contra las redes criminales que generan violencia, avanzar en la detención de objetivos prioritarios para ambas naciones, frenar el tráfico ilícito de armas hacia México e impedir el flujo hacia nuestro país de recursos provenientes de la venta de drogas destinados a las organizaciones criminales, así como combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”, indicó el funcionario.

García Harfuch explicó que este tipo de reuniones forman parte de la Estrategia de Seguridad del Gobierno de México y, agregó, se continuará fortaleciendo la cooperación internacional.

Estos trabajos se enmarcan en la Estrategia Nacional de Seguridad y se desarrollan con apego a la legislación de ambos países. Las acciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Concluyó destacando que “como parte del Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX, continuaremos fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la cooperación internacional para reducir la violencia, combatir la impunidad, debilitar las estructuras criminales y proteger a la población".

Marina asegura una tonelada de cocaína

Por Fernando Dávila

En un contundente golpe contra el narcotráfico, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron aproximadamente una tonelada de cocaína y detuvieron a seis personas que transportaban el cargamento a bordo de una embarcación menor, durante un operativo de vigilancia marítima al suroeste de Acapulco, Guerrero.

El aseguramiento fue dado a conocer por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien informó a través de sus redes sociales sobre los resultados de esta operación encabezada por personal de la Armada de México.

En su mensaje, el funcionario destacó que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en operaciones marítimas, evitando que millones de dosis de droga lleguen a las calles y pongan en riesgo la salud y la vida de los jóvenes.

Por último, García Harfuch también resaltó que este tipo de acciones representan un golpe directo a las finanzas de las organizaciones criminales, ya que les impiden obtener recursos para adquirir armamento, fortalecer sus estructuras y continuar generando violencia.