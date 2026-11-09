FGR exime a Sandalio Sainz de la Maza en indagatorias por contratos de seguridad en el AICM

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, Óscar Humberto Bristrain Tenorio y Christian Pablo Varela no tienen la calidad de investigados, imputados o víctimas en la carpeta de investigación relacionada con presuntos ilícitos en el sector de seguridad aeroportuaria.

En un oficio fechado el 27 de octubre, la Fiscalía precisó además que Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga no cuenta con alguna investigación ni carpeta a nivel federal en esa institución. La respuesta fue suscrita por Edgar Alejandro Paredes Moreno, investigador de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal.

La dependencia también señaló que la empresa Serprosep, que obtuvo un contrato de la Secretaría de Marina para prestar servicios de vigilancia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), no es investigada por algún presunto ilícito.

En contraste, la FGR indicó que Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “El Yori”, sí tiene la calidad de investigado por presuntos delitos.

El caso tomó relevancia luego de que, en junio de 2026, se difundiera información sobre contratos asignados por la Secretaría de Marina a empresas encargadas de la seguridad de las Terminales 1 y 2 del AICM. Los acuerdos sumaron más de mil 194 millones de pesos y fueron relacionados con compañías cuyos vínculos empresariales estaban bajo escrutinio.

En uno de los oficios emitidos por la Fiscalía el 13 de octubre, firmado por el agente del Ministerio Público Juan Alfredo Sánchez, se estableció que Sainz de la Maza Zúñiga “no tiene calidad de investigado, imputado o víctima” en la carpeta de investigación FEITATA-MEX/0000928/2024.

Por su parte, la Secretaría de Marina informó que Serprosep fue constituida originalmente por José Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga. Sin embargo, indicó que ambos transmitieron la totalidad de sus acciones a terceros mediante una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 10 de septiembre de 2024, por lo que dejaron de formar parte de la sociedad antes de la contratación.

La Marina sostuvo que no había otorgado contratos a empresas investigadas por la FGR y que, en caso de presentarse esa situación, daría vista a los órganos fiscalizadores. También señaló que esperaría una determinación firme de la autoridad jurisdiccional.