Estrategia integral recupera 90 manantiales e integra plantas tratadoras en la cuenca del lago de Pátzcuaro

La estrategia ambiental desplegada en la cuenca del lago de Pátzcuaro ha alcanzado la recuperación de 90 manantiales y la edificación de seis plantas tratadoras de aguas residuales, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. La intervención contempla un esquema de financiamiento conjunto con el Gobierno Federal, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual canaliza una inversión anual directa de mil 100 millones de pesos destinada a preservar este cuerpo de agua fundamental para la región.

Dentro de los indicadores clave alcanzados por los trabajos de restauración, las autoridades confirmaron la recuperación de más de 500 hectáreas de superficie en el embalse. A este logro se suma la remoción de más de 130 mil metros cúbicos de lodo y residuos orgánicos mediante el empleo de maquinaria especializada adquirida tras la contingencia climática vivida en 2024. Estas obras permitieron el restablecimiento de los canales de navegación y la recuperación de la profundidad en los puntos críticos de la cuenca.

La infraestructura hídrica desarrollada busca detener la contaminación por descargas no tratadas y garantizar que las fuentes recuperadas alimenten de forma continua al embalse. Al evaluar los progresos operativos del proyecto, el gobernador Ramírez Bedolla remarcó el impacto positivo de estas acciones: “Son 500 hectáreas de superficie las que se han recuperado. Ha ayudado mucho la lluvia, pero también las intervenciones, las obras hídricas y la limpieza de canales ayudan a que la preservación del lago sea permanente”.

Finalmente, el Ejecutivo estatal resaltó que la consolidación de estos resultados es consecuencia directa de la coordinación técnica y social establecida entre las autoridades federales, la administración estatal, los municipios de la región, las comunidades indígenas y los autogobiernos locales.