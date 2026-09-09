Suprema Corte de Justicia de la Nación abre portal de Estadística Judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en operación el Portal de Estadística Judicial, que tiene como objetivo dar seguimiento al desempeño del Máximo Tribunal mediante indicadores construidos con información verificable, trazable y generada directamente desde los sistemas institucionales.

El ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente del órgano autónomo anunció el arranque de este porta durante su mensaje en conmemoración de Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia, el lunes pasado.

La SCJN informó que la operación de este portal es resultado de un año de trabajo dedicado a revisar, ordenar y homologar la manera en que el organismo genera, registra y consolida su información estadística.

La SCJN informó que la operación de este portal es resultado de un año de trabajo. Captura de pantalla

Se realizó un proceso para conciliar la información histórica de los sistemas y realizar una reingeniería en las metodologías de generación, registro y validación de los datos, con el propósito de que cada cifra publicada cuente con un respaldo verificable y pueda rastrearse desde su origen, explicó la Corte.

Además, este esquema atiende a las áreas de oportunidad identificadas durante el proceso de certificación de los asuntos pendientes de resolución, en el que se advirtió que la generación de información estadística se sustentaba en procesos manuales, registros separados y metodologías distintas entre las áreas, lo que daba lugar a procesos dispersos, funciones duplicadas y controles limitados, orientados únicamente a la elaboración de reportes institucionales.

El portal de Estadística Judicial se puede consultar en el sitio: https://www2.scjn.gob.mx/EstadisticaJudicial/.

La información se genera desde el origen de cada actuación y se incorpora automáticamente a los sistemas institucionales, lo que elimina capturas posteriores, homologa los criterios de registro y fortalece la integridad, precisión, trazabilidad y confiabilidad de los datos, lo que permite que cualquier persona consulte y utilice la información”, detalló la SCJN.

Agregó que el Portal de Estadística Judicial inicia con un primer conjunto de indicadores y se fortalecerá de manera progresiva mediante la incorporación de nueva información y funcionalidades, conforme avance la consolidación del sistema institucional de información estadística.

Esta herramienta forma parte de la estrategia de digitalización institucional de la Suprema Corte y fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación de su funcionamiento mediante información verificable y oportuna, se explicó.