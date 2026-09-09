Pese a la temporada de lluvias, las presas del país apenas llegan a 52% de llenado

En lo que va del año, las lluvias a nivel nacional registran un déficit de 16.9 milímetros, equivalente a 3.6 por ciento por debajo del promedio histórico, destacó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOH), el SMN dio a conocer que en los últimos siete días, las mayores precipitaciones se presentaron en Escuintla, Chiapas, con 200 milímetros; en el Observatorio de Coatzacoalcos, Veracruz, con 189.8 milímetros, y en Buenavista, Colima, con 189 milímetros.

En consecuencia, las 210 principales presas del país reportan un déficit de nueve por ciento, para un total acumulado de 64 mil 800 millones de metros cúbicos de agua disponible.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló que solo 21 presas tienen más del 100 por ciento de llenado; 61, entre 75 y 100 por ciento; 53, entre 50 y 75 por ciento, y 75, menos del 50 por ciento.

Según los registros, las 210 principales presas de México tienen un promedio de 52 por ciento de almacenamiento, a pesar de estar en plena época de lluvias.