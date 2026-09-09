Semar refuerza capacidad de respuesta rumbo al Simulacro Nacional

En el marco del Simulacro Nacional del próximo 19 de septiembre, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) reforzó el alistamiento de sus unidades especializadas de búsqueda y rescate, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la cultura de prevención y mantener capacidad inmediata de respuesta ante una emergencia.

Dentro del Plan Marina, uno de los principales componentes operativos es el Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano USAR-MARINA, integrado por personal capacitado para localizar, estabilizar y extraer a personas atrapadas entre estructuras colapsadas o en zonas consideradas de alto riesgo.

Para la institución naval, los ejercicios preventivos permiten comprobar que la respuesta ante un desastre comienza mucho antes de que ocurra una emergencia. La preparación incluye capacitación permanente, coordinación entre especialistas, revisión de protocolos y verificación constante de herramientas y equipos con el objetivo de reducir los tiempos de reacción frente a sismos, derrumbes, fenómenos naturales o accidentes de gran magnitud.

Cuando una estructura colapsa, el primer reto de los equipos navales consiste en encontrar una ruta segura para ingresar a lugares donde el acceso convencional resulta prácticamente imposible.

Durante la fase de búsqueda, los rescatistas trabajan con binomios caninos equipados con protección especial y utilizan instrumentos tecnológicos como detectores de gases, cámaras térmicas y equipos endoscópicos SearchCam 3000.

Durante la fase de búsqueda, los rescatistas trabajan con binomios caninos equipados con protección especial y utilizan instrumentos tecnológicos. Cortesía

Estos dispositivos pueden introducirse en pequeñas cavidades entre los escombros para identificar posibles sobrevivientes, verificar señales de vida, conocer las condiciones en las que se encuentran las víctimas y determinar las rutas más seguras para que los especialistas puedan avanzar.

Una vez localizada una persona, comienza una segunda etapa que requiere precisión. Dependiendo de las condiciones del lugar, el personal realiza cortes y remoción de concreto, ladrillo, acero y otros materiales, procurando en todo momento evitar movimientos que puedan comprometer la estabilidad de la estructura.

En espacios confinados, los elementos navales pueden emplear equipos de respiración autónoma, trípodes y sistemas de ventilación para ingresar a zonas con presencia de gases o atmósferas potencialmente tóxicas.

La preparación también contempla rescates verticales mediante sistemas de cuerdas y descenso para intervenir en edificios, pendientes y desniveles, además de labores de extracción de personas atrapadas en accidentes automovilísticos, para lo cual se utilizan cortadores y expansores hidráulicos.

USAR-MARINA dispone igualmente de capacidad para responder durante inundaciones y desbordamientos de ríos mediante embarcaciones tipo zodiac. En comunidades que quedan incomunicadas, sus integrantes pueden instalar puentes provisionales construidos con cuerdas y tablones para facilitar la evacuación de personas lesionadas.

La experiencia operativa de este grupo especializado ha sido puesta a prueba en algunas de las emergencias más graves registradas en México.

Personal de USAR-MARINA participó en las labores de búsqueda y rescate posteriores a los sismos de septiembre de 2017 en Oaxaca y la Ciudad de México, así como en los deslaves registrados en el Cerro del Chiquihuite y Naucalpan. También intervino durante las afectaciones provocadas por el Huracán Grace en Veracruz.

Su despliegue ha trascendido las fronteras mexicanas. Elementos navales han participado en misiones internacionales de ayuda humanitaria y rescate tras deslaves y terremotos ocurridos en Guatemala, Ecuador y Turquía.

Ante el Simulacro Nacional del 19 de septiembre, la Semar mantiene a estos equipos en entrenamiento constante. El objetivo es que, cuando cada minuto pueda representar la diferencia entre localizar con vida a una persona o llegar demasiado tarde, los rescatistas cuenten con preparación, tecnología y capacidad de reacción inmediata.