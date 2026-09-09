Lowell comenzó a debilitarse en el Océano Pacífico; seguirán las lluvias en el país

Del inusual tren de ciclones que se formaron en el Océano Pacífico, impulsados por el fenómeno de El Niño, ya sólo queda la ahora tormenta tropical Lowell, que después de impactar dos veces las islas de Hawái viaja hacia el nor-nororeste a 20 kilómetros por hora.

Se espera que Lowell, que mantiene vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, siga perdiendo fuerza y que el próximo lunes se convierta en depresión tropical, para dispersarse completamente mar adentro.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó lluvias puntuales intensas en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y este), Michoacán (costa y sur) y Guerrero (oeste y costa).

Muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Sonora (norte, centro y este), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Jalisco (norte, oeste y centro), Colima, Guanajuato (sur y suroeste), Oaxaca (oeste y este), Chiapas (norte), Tamaulipas (sur y suroeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur) y Campeche (suroeste, centro y norte).

Fuertes en Baja California (sur), Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (centro), Puebla (este), Estado de México (suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur) e intervalos de chubascos en Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México.

Estas condiciones meteorológicas se deben al monzón mexicano, inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional. Cortesía

Durante la mañana, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En contraste, se prevén temperaturas máximas superiores a 45 grados en Baja California (noreste); de 40 a 45 grados en Sonora (este y noroeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Nayarit (norte), Guerrero (sur), Oaxaca (sur), Tamaulipas (oeste) y Tabasco (oeste).

De 35 a 40 grados en Baja California Sur, Durango (noreste y noroeste), San Luis Potosí (centro y este), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (suroeste), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes, Querétaro (norte), y Estado de México (suroeste).

Además se espera viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Oaxaca (Istmo de Tehuantepec) y Chiapas; de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

De 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Estas condiciones meteorológicas se deben al monzón mexicano, inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera en el interior del país.

Aunado al desplazamiento de la onda tropical número 37 sobre el sur de la República Mexicana, una nueva onda tropical (número 38), que se aproximará a la Península de Yucatán y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.