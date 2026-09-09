Monreal prevé intenso periodo legislativo tras presentación del Paquete Económico

Ricardo Monreal afirmó que el Congreso de la Unión se prepara para un periodo de decisiones “muy intenso” y productivo, luego de que el gobierno federal presentó el Paquete Económico para 2027.

El legislador consideró que se trata de un paquete “responsable”, que contempla medidas para combatir la elusión y evasión fiscal, así como establecer mecanismos de trazabilidad, particularmente en el sector de los combustibles.

Monreal destacó que el proyecto no contempla nuevos impuestos ni aumentos a los existentes y sostuvo que existe una posibilidad real de disminuir el déficit y favorecer el crecimiento económico del país.

Congreso discutirá nuevas reformas

El también coordinador parlamentario adelantó que en los próximos días comenzará la discusión de tres iniciativas enviadas por la Presidencia de la República.

Entre ellas se encuentra la reforma que adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley Aduanera, así como la iniciativa que expide la Ley General para el Fortalecimiento Catastral, sobre la cual anticipó que habrá una amplia discusión debido a sus implicaciones.

La tercera propuesta corresponde a la iniciativa que expide la Ley de Economía Digital, con la que se busca establecer un nuevo marco regulatorio para las actividades relacionadas con este sector.

Monreal también informó que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó una reforma relacionada con la doble nacionalidad.

Explicó que el dictamen recibirá publicidad este miércoles, pero existe un acuerdo con los grupos parlamentarios para que su discusión en el pleno se lleve a cabo después del 21 de septiembre.

Prevén carga de trabajo en el Congreso

El legislador señaló que estas iniciativas se sumarán al resto de reformas y asuntos que ya habían sido anunciados para el actual periodo legislativo.

“Habrá bastante trabajo en el Congreso de la Unión”, resumió Monreal al referirse a la agenda que deberá desahogarse durante las próximas semanas.