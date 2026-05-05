Seguros avanzan hacia un modelo proactivo y digital

La industria aseguradora se encuentra en un proceso de transformación que busca responder a una demanda cada vez más clara: servicios más simples, personalizados y con valor constante. La digitalización y el uso de nuevas tecnologías han dejado de ser una opción para convertirse en un elemento central en la evolución del sector.

Por tal razón, la expectativa de los seguros ha ido cambiando con el tiempo, y los clientes lo han notado.

Felipe Quezada Allendes, director general México y Centroamérica de MOK, explicó durante su participación en el Imagen Insurance Summit 2026, que la industria está transitando de un modelo tradicional a uno mucho más dinámico.

Según comentó, el sector está pasando “de un modelo reactivo a uno proactivo”, en el que anteriormente las personas contrataban seguros basándose en primas y coberturas, enfocándose únicamente en la adquisición del producto y en la resolución de siniestros.

Ahora, los usuarios ya pueden acceder a una experiencia digital más completa, donde se ofrecen soluciones simples y personalizadas. Esto ha generado una nueva demanda con servicios que acompañen al cliente antes, durante y después de un siniestro, aportando valor de forma continua.

En respuesta a estos cambios, MOK ha desarrollado servicios que pueden utilizarse independientemente de que ocurra una eventualidad, integrando herramientas enfocadas en la educación, la prevención y el bienestar, pues su principal objetivo es transformar al seguro en un aliado activo en la vida de las personas.

Un cambio estructural en el sector

Para lograr esta cercanía con el usuario, la compañía apuesta por tecnologías como el uso de datos, la inteligencia artificial y herramientas digitales autogestionables, que permiten a los asegurados tomar un rol más activo. Estas soluciones también generan alertas personalizadas que fomentan la prevención y ayudan a anticipar riesgos.

“Actualmente en MOK estamos incorporando esto en miles de pólizas de salud, tenemos un escaneo facial con IA que analiza el rostro del usuario mediante la cámara de su dispositivo para detectar indicadores de riesgo que permiten anticiparnos a eventuales problemas médicos en el futuro”, explicó Quezada.

Este tipo de innovación permite detectar de manera temprana posibles enfermedades, lo que contribuye a prevenir complicaciones y hacer más eficiente el sistema de atención.

Asimismo, destacó que la inteligencia artificial jugará un papel clave en la simplificación de los productos, facilitando su comprensión y uso por parte de los clientes.

“La IA nos va a llevar a simplificar los productos, pero la inclusión financiera por medio de la bancarización será clave para ampliar la base”, concluyó.

Sin embargo, también advirtió que la tecnología, por sí sola, no es suficiente. Uno de los principales retos sigue siendo ampliar el acceso a estos servicios y llegar a segmentos de la población que aún no cuentan con cobertura.

La evolución hacia un modelo proactivo refleja un cambio estructural en la industria aseguradora, donde la prevención, la personalización y la experiencia del usuario se convierten en ejes fundamentales. Más allá de responder a un siniestro, el objetivo ahora es acompañar al cliente a lo largo de su vida.