Vinculan a proceso a mujer que mató a su hijo de un año de edad en Hidalgo

Una mujer identificada con las iniciales G. V. E. fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso agravado, tras la muerte de su hijo de un año de edad en el municipio de Tizayuca.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que los hechos ocurrieron el pasado 13 de abril en un domicilio ubicado en la calle Unión, en la colonia Antorchas, donde el menor presentó lesiones que posteriormente le causaron la muerte.

De acuerdo con la autoridad, tras el inicio de la carpeta de investigación, el Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron solicitar una orden de aprehensión contra la imputada, la cual fue ejecutada por elementos de la División de Investigación.

En audiencia inicial, la representación social formuló imputación por homicidio agravado. La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional de 144 horas para la resolución de la situación jurídica.

En la continuación de la audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a la imputada y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en tanto se desarrollan las investigaciones complementarias.

fdm