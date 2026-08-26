Sonora suma siete casos de gusano barrenador; piden a ganaderos revisar sus animales

A dos días de la reapertura de la frontera a la exportación del ganado mexicano, el número de casos del gusano barrenador del nuevo mundo (GBG), detectados en Sonora subió a siete, al confirmarse seis infecciones en Álamos y una en Yecora, ambos municipios están ubicados en la sierra colindante entre este estado y Chihuahua.

El miércoles al mediodía al actualizar el “Informe de casos activos del GBG”, que publica el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), reporta 2,015 casos activos en el país, que desde noviembre del 2024 a la fecha ha reportado 39 mil 759 casos acumulados de la enfermedad.

El primer caso en Sonora ocurrió el 19 de agosto en la comunidad de Manihuasa; el 24 de agosto, se confirmó el segundo caso en la región serrana de Yecora; y este miércoles 26, la SENASICA reporta ya siete casos activos, al sumarse seis contagios en Álamos y uno en Yecora.

El Gobierno de Sonora reiteró el llamado a los ganaderos a revisar constantemente a sus animales, atender de inmediato cualquier herida y reportar la presencia de larvas. Foto: Daniel Sánchez Dórame

En los primeros dos días de las exportaciones del ganado en pie mexicano hacia el mercado estadounidense, han cruzado la frontera mil 304 cabezas de ganado, se estima que el miércoles sean enviadas alrededor de otras 700 reses desde la Estación Cuarentenaria de Agua Prieta hacia Douglas en Arizona.

Para evitar la propagación de más casos en Sonora, que tiene en el municipio de Agua Prieta el único punto de exportación de ganado hacia los Estados Unidos; el Gobierno Federal ha dispersado más de 7 millones de moscas estériles en territorio sonorense, incluyendo 2.5 millones de ejemplares en el municipio de Yécora durante el lunes, como medida de control biológico para disminuir la reproducción del gusano barrenador.

Las acciones incluyen rastreo epidemiológico, revisión permanente de ganado, atención y curación de heridas, aplicación de tratamientos preventivos, capacitación a productores y vigilancia en las zonas consideradas de riesgo, además de la liberación estratégica de moscas estériles.

El Gobierno de Sonora reiteró el llamado a los ganaderos a revisar constantemente a sus animales, atender de inmediato cualquier herida y reportar la presencia de larvas o lesiones sospechosas, ya que la detección oportuna permite activar los protocolos y fortalecer la protección sanitaria del hato.