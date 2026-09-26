Beatriz Mojica y Esthela Damián consolidan acuerdo de unidad y trabajo de base en Guerrero

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, sostuvo un encuentro de articulación política con Esthela Damián Peralta y su estructura territorial en el municipio de Acapulco. La reunión, celebrada la tarde de este sábado 26 de septiembre de 2026, congregó a un nutrido contingente integrado por liderazgos sociales, representantes de barrio, vecinales y seccionales, así como a regidores, exdirigentes partidistas y diputadas y diputados locales y federales con representación en las diversas regiones del estado.

Durante la asamblea, las dirigentes abordaron la necesidad de consolidar el proyecto político regional desde las bases organizativas y sin imposiciones internas. Al hacer uso de la palabra, Esthela Damián Peralta remarcó que la prioridad de la estructura organizativa es el bienestar social, afirmando: “En este equipo hay una convicción muy profunda que es la democracia. Hemos convocado a compañeras y compañeros de mucha lucha en la izquierda y de la sociedad civil que coinciden en que el fin único es el bienestar de Guerrero. El pueblo pone y el pueblo quita, y esa debe ser la premisa de nuestro movimiento. Hoy recibimos con mucho respeto a la compañera Beatriz Mojica para dialogar y seguir fortaleciendo la organización”.

Por su parte, Beatriz Mojica Morga reconoció la labor de despliegue territorial realizada por Damián Peralta y reiteró que su gestión al frente de la coordinación se enfoca en sumar voluntades e integrar todas las corrientes dentro del movimiento. En su intervención, la legisladora con licencia sostuvo: “Quiero agradecerle a Esthela la altura de miras; ella desde el primer momento dijo: ‘nosotros vamos a sumar’, porque estamos en un gran proyecto que nos rebasa y que le pertenece al pueblo de Guerrero. Este estado nos requiere a todas y a todos de corazón y de verdad. Nuestro trato siempre va a ser con mucho respeto, diálogo e inclusión, porque ningún equipo en Guerrero es tan poderoso como para tener todos los talentos”.