Huachicoleo en Tlahuelilpan no para: aseguran 7 mil litros de combustible

Autoridades federales localizaron y aseguraron alrededor de siete mil 600 litros de de hidrocarburo, además de vehículos, recipientes y diversos implementos empleados para su almacenamiento y manejo, durante dos cateos efectuados en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo.

Las acciones se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en la colonia Guadalupe, donde elementos de investigación detectaron recipientes con la sustancia y un olor que alertó sobre su posible presencia.

Tras obtener las respectivas órdenes judiciales, agentes de la Policía Federal Ministerial, personal del Ministerio Público Federal y peritos de la Agencia de Investigación Criminal ingresaron a los predios para realizar las inspecciones correspondientes.

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En el primero de los inmuebles fueron asegurados 50 recipientes que contenían aproximadamente dos mil 100 litros de combustible, así como cinco mangueras y una camioneta tipo pick-up.

En el segundo domicilio, las autoridades localizaron cerca de cinco mil 500 litros distribuidos en 33 contenedores. También fueron encontrados un taladro de fabricación artesanal, conexiones, válvulas, mangueras de alta presión y dos vehículos.

El despliegue contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, quienes mantuvieron un perímetro de seguridad en la zona durante las diligencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los objetos y sustancias asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para establecer el origen del material y determinar las responsabilidades legales que pudieran derivarse de estos hechos.

La dependencia también exhortó a la población a reportar ante las autoridades cualquier actividad que pudiera estar relacionada con delitos de competencia federal.