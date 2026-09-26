Detienen a sujeto buscado por feminicidio ocurrido en Querétaro

Elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Victoriano N, señalado por su probable participación en un caso de feminicidio registrado en el municipio de Landa de Matamoros, Querétaro.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, el mandato judicial permanecía vigente desde el 24 de mayo de 2022. Como parte de las investigaciones para ubicar al imputado, agentes realizaron diversas diligencias, incluidos cateos en inmuebles de los municipios de Querétaro y Landa de Matamoros.

Los indicios obtenidos durante estas acciones fueron revisados por personal de la PID en conjunto con la Unidad de Análisis e Inteligencia. El trabajo permitió establecer nuevas líneas de investigación que llevaron a identificar el sitio donde podría encontrarse el requerido.

Finalmente, los agentes localizaron a Victoriano “N” en la colonia Providencia, en el municipio de El Marqués, donde hicieron efectiva la orden de captura.

Tras su aseguramiento, el detenido fue informado sobre sus derechos y quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, instancia que determinará su situación jurídica y dará continuidad al proceso penal conforme a las disposiciones legales.