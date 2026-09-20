Desbordamiento del Arroyo Zapotlanejo deja afectaciones en al menos 46 viviendas

El desbordamiento del Arroyo Zapotlanejo, provocado por las intensas lluvias registradas durante las primeras horas de este domingo 20 de septiembre, dejó al menos 46 viviendas afectadas en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) mantiene un operativo coordinado con autoridades municipales para atender los daños, realizar labores de limpieza y evaluar las condiciones de las zonas impactadas. Hasta el último reporte disponible, no se habían registrado personas lesionadas ni desaparecidas.

La fuerte tormenta ocasionó el incremento del cauce del Arroyo Zapotlanejo, con afectaciones en sectores como La Cantera y El Plan, donde el agua ingresó a domicilios y negocios. Reportes difundidos durante la jornada señalaron que, en algunos puntos, el nivel de la crecida superó el metro de altura.

El impacto de la inundación también se reflejó en las vialidades, que requirieron trabajos de limpieza y recuperación para restablecer la movilidad en las áreas afectadas.

La cifra de viviendas dañadas fue considerada preliminar por las autoridades, debido a que el personal de emergencia continúa con los recorridos y la evaluación de los inmuebles.

Protección Civil instala Puesto de Comando

Ante la emergencia, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y las autoridades municipales instalaron un Puesto de Comando conjunto, desde donde se coordinan las acciones de atención y evaluación.

Los trabajos se concentran en la limpieza y el saneamiento de las viviendas y establecimientos afectados, además de la recuperación de las vialidades y la revisión de las condiciones de seguridad en las zonas donde se registraron inundaciones.

Hasta el corte de las 12:00 horas, se contabilizaban 46 viviendas afectadas. La corporación estatal aclaró que el número podría aumentar conforme avancen las labores en campo.

Esta cifra se encuentra en proceso de actualización, conforme avanzan los trabajos de evaluación y atención en campo”.

Las autoridades tienen previsto realizar una nueva reunión en el Puesto de Comando para revisar los avances, actualizar el balance de daños y determinar las acciones que deberán implementarse durante las siguientes horas.

El impacto de la inundación también se reflejó en las vialidades, que requirieron trabajos de limpieza y recuperación. Facebook

Continúa el operativo de atención a la población

La UEPCBJ informó que mantiene personal operativo en el municipio y que trabaja de manera coordinada con las autoridades locales para brindar apoyo a las familias afectadas por el desbordamiento.

Esta cifra se encuentra en proceso de actualización, conforme avanzan los trabajos de evaluación y atención en campo”.

En las labores también participan elementos de la Cruz Roja. Además, se informó sobre el desplazamiento de personal de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para colaborar en las tareas de limpieza y atención a la población de Zapotlanejo.

Hasta el cierre de esta información, el Ayuntamiento de Zapotlanejo no había ampliado los detalles sobre las acciones municipales emprendidas tras la tormenta.

La Unidad Estatal de Protección Civil señaló que, hasta el momento del corte informativo, no se reportaban personas lesionadas ni desaparecidas. Sin embargo, los equipos de emergencia continuaban con recorridos de verificación para identificar posibles riesgos y conocer las necesidades de las familias afectadas.

Debido a que la evaluación permanecía activa, las autoridades no descartaron que el número de viviendas afectadas se modificara en las siguientes horas.

Zapotlanejo registra antecedente de inundaciones

El desbordamiento ocurrido este domingo tiene como antecedente otro episodio registrado en agosto de 2024, cuando el desbordamiento del arroyo y el río Zapotlanejo, además de una presa en el municipio, dejó una persona fallecida, al menos dos lesionadas y 137 viviendas y negocios afectados.

El antecedente mantiene la atención sobre las condiciones de riesgo que enfrentan algunas zonas del municipio durante episodios de lluvias intensas.

Por ahora, las autoridades continúan con el recuento de daños y las labores de saneamiento, mientras se espera una actualización oficial sobre el número de viviendas afectadas y las medidas de apoyo para la población.