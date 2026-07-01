Suman 16 sismos registrados en las costas de Sinaloa y Baja California Sur

En menos de 24 horas se han registrado 16 sismos en el Golfo de California, captado en los estados de Sinaloa y Baja California Sur, el mayor ha sido de 6.1 grados.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró los primeros 13 sismos el 30 de junio y otros tres en lo que va del primero de julio, sin que hasta el momento se hayan generado daños en ambas entidades.

El sismo de 6.1 grados se registró a 116 km del municipio de Guasave, Sinaloa, a unos 5 km de profundidad. Otros sismos de 3.9 y 4.9 se captaron frente a Los Mochis y en Gabriel Leyva, en esta misma entidad.

El resto de los movimientos han sido registrados en la estación de La Paz, Baja California Sur, y han oscilado entre los 3.9 y 4.8 grados, el más cercano a la costa estuvo a 106 kilómetros de distancia y ocurrió a 11.9 km de la superficie.

Otros sismos de 3.9 y 4.9 se captaron frente a Los Mochis y en Gabriel Leyva, en esta misma entidad. Facebook

Cinco sismos en BCS han sido de 3.9 grados

De acuerdo a las mediciones del SSN: cinco han sido de 3.9 grados, 10 han tenido una magnitud de 4.0 a 4.9 y, sólo uno ha superado los 6 grados. Las distancias han sido entre los 100 y 131 km de las costas, a profundidades que van de los 5 a los 18.7 km.

Hasta el momento, las autoridades de Sinaloa y Baja California Sur no han reportado daños, pero tampoco descartan la posibilidad de que continúen registrándose sismos en la zona del Golfo de California.

Desde el sismo de 6.1 capturado el martes a las 12.45 horas al norte de Sinaloa, pero perceptible hasta la capital del estado, no se han vuelto a evacuar edificios debido a la fuerza de los movimientos.