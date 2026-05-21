Liberan a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez

Este jueves fue dejado en libertad el boxeador Omar Alonso Chávez Carrasco, quien había sido arrestado y encerrado en el penal de Aguaruto, Culiacán, por delitos de lesiones y violencia familiar, en perjuicio de su pareja sentimental.

La mañana del miércoles 20 de mayo, a las 8:53 horas, agentes de la Policía Estatal Preventiva detuvieron al hijo del gran campeón mexicano Julio César Chávez.

En audiencia inicial desarrollada este jueves 21 de mayo, el juez resolvió vincular a proceso a Omar Chávez; sin embargo, su defensa se acogió a la salida alterna de suspensión condicional del proceso, otorgándole así condiciones para que lleve todo el proceso en libertad.

A Omar Chávez se le acusa de los delitos de violencia familiar y lesiones tras agredir a una femenina, quien, presuntamente, sería su pareja sentimental o esposa.

Según la ficha del Registro Nacional de Detenciones, el boxeador fue arrestado por fuera de los juzgados de la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral, zona centro, ubicados en Aguaruto, al asistir a audiencia inicial.

Después de un año de pesadillas, Omar Chávez dijo que iba volver y ha vuelto, gracias a Dios”, dice el propio boxeador en una historia que publicó a las 13:00 horas de este jueves en su cuenta de Instagram, @omarchavezzbu.

jcp